Povinné roušky i pro nejmenší děti. Vynalézavé maminky to řeší po svém

Samozřejmě bychom s těmi nejmenšími dětmi neměli ven do ulic chodit vůbec, ale někdy je to nutné. „Vůbec si nevím rady, já chodím s rouškou, malá nemá nic,“ přemýšlela například o komplikované situaci jedna z oslovených maminek Anna Š.,která má osmnáctiměsíční dceru.

Roušky pro malé děti zmizely z pultů zdravotnických potřeb stejně rychle jako ty pro dospělé. „Běžně se roušky pro děti prodávají, když nejsou, dáváme dětem ty velké jednorázové a děláme na gumičkách uzlíky, aby jim lépe seděly,“ řekla pro iDNES.cz staniční sestra z pražského Motola.

Některé maminky nám svoje zkušenosti napsaly na Facebook,přidaly návod na ušití dětské roušky a poslaly i fotografie – podívejte se ve fotogalerii. Většina z nich si nějak dokázala poradit a roušky vyrobila, ale ne všechny děti si nechaly vysvětlit, že je musí nosit.

Epidemiolog Rastislav Maďar: Pokud jde o malé děti do 3 let věku, mám zkušenost, že masku či respirátor delší dobu nesnesou. Je u nich proto vhodné použít jinou ochranu dýchacích cest, šátek, šálu, apod., případně existují s roušky z nanovláken, které se dají použít na podobném principu jako límec roláku a uchytit na nos. V tomto období však může být problém s jejich dostupností. Malé děti mají obvykle mírný až bezpříznakový průběh koronavirové infekce, přesto však mohou virus vylučovat, proto se musí pohlídat, aby nenakazily rizikové skupiny ve svém okolí, včetně prarodičů. Musí si nejen chránit dýchací cesty, ale i dodržovat hygienu rukou a především dodržovat bezpečnou vzdálenost 2 metrů od jiných osob s oslabenou imunitou.

Maminkám s kojenci poradila Kateřina Z. dát na kočárek pláštěnku. „Miminkům na obličej nic nepatří, starší si to nenechají, pokud mám ještě kočárek, tak s tou pláštěnkou.“



„Syn má něco přes dva roky, roušku si nechá asi jednu vteřinu, a pak zuří a nevysvětlím mu to. Takže já roušku, a dítě bez,“ napsala Michaela K., která se na krátkých procházkách snaží lidem vyhýbat.



„Zajímalo by mě, jak dvouletému synovi roušku nasadím, když nesnese nic na obličeji, a ven se prý chodit na procházky má. Tak asi budeme zavření doma,“ posteskla si například Veronika K. A s procházkami končí i Alena K. „Vzhledem k tomu, že moje 10 měsíční dítě nezvládne mít na rukách ani rukavice, asi s procházkami končíme.“

Sandra L. sice ušije leccos, ale neví, jak přesvědčí dceru, které jsou necelé tři roky. „Šila jsem zmenšenou variantu a sedí krasně, ale jen těch deset vteřin, co si ji nechá,“ napsala. „Zkoušela na mě, že náhubek potřebují všechny panenky, tak až došiju várku pro rodinu, možná zkusím ještě panenkovskou verzi, a třeba to pak projde i u naší madam.“

Podobné potíže s dětmi popisují i další maminky. „Na procházku to s ním není, ale když jsem ho vyzvala, že si budeme hrát na piráty, suprově to dal,“ napsala o svém dvou a půl letému synovi Michela T. A totéž řeší s mladším synem Kristýna H.: „Je mu 19 měsíců, přes pusinku si nic dát nenechá a nás v rouškách se zatím boji. Když ho venku co nejrychleji někam přenášíme, tak nám roušku sundavá. Je to boj, ale bojujeme za všechny,“ uvedla.