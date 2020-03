Policisté kvůli koronaviru pohlídají řidiče, zbytečné výletníky čeká pokuta

Podrobnosti ministr neuvedl. „Nechte na to policistech,“ odvrátil ministr vnitra na dotazy MF DNES. Blokády dálnic nebo zvýšené silniční kontroly se ale podle něj nečekají. Policisté však nevědí, jak kontroly budou probíhat.

„V tuto chvíli ještě o všem jednáme. Musím přiznat, že nás ministerstvo dostalo do hrozné situace, ale chápu, že opatření je potřeba,“ řekl policejní prezident Jan Švejdar.

Pokud tedy někdo utekl před virem na chatu a čeká návštěvu, možná se ji nedočká. Policisté se totiž zaměří na zbytečné výletníky. Ty, které lapí čeká domluva.

„Pokud jde o kontrolu chalupářů - nemáme v úmyslu provádět kontroly ‚preventivně‘ - byly by neúčinné. Výmluvy typu ’jedu na nákup, jedu z práce, vezu babičce oběd’ nelze ověřit ,“ řekl mluvčí policejního prezidia David Schön.

„Lze očekávat, že zafunguje takzvaná ’sociální kontrola’, kdy pravděpodobně přibude oznámení ze strany obyvatel malých obcí, kteří se obávají zavlečení nákazy z velkých měst,“ pokračoval.

Věříme v rozum

„Věříme, že občané budou rozumní a nebudou se snažit nařízení vlády obcházet. Je to těžká doba, kterou musíme všichni překlenout, nechceme být zbytečně represivní. Pokud však občané nebudou nařízení respektovat, zasáhneme,“ uzavřel Schön.

„Není to pro nás lehká situace,“ doplnil Švejdar. Podle něj v současné době nemá ani policie dostatek lidí na to, aby mohlo neposlušné výletníky kontrolovat. „Musíme vyhodnotit akci v rámci celé republiky. Je to prostě o tom, aby lidi zůstali doma a omezili kontakt,“ dodal policejní prezident s tím, že policie vydá jasná pravidla.

Premiér Andrej Babiš podotkl, že omezení volného pohybu se vztahuje i na chataření. Podle něj to znamená, že by lidé měli zůstávat ve svých chatách či chalupách a vycházet jen ve stejných případech, za jakých by vycházeli ze svých domovů.

Zvláštní opatření podle něj není nutné přijímat.Vláda v celé zemi zakázala volný pohyb lidí s výjimkou cest do zaměstnání, nezbytných cest za rodinou, pro základní životní potřeby nebo k lékaři. Až na výjimky nesmí Češi cestovat do zahraničí a cizinci zase do republiky.

Pokud budou lidé karanténu obcházet, přijde na řadu úplný zákaz vycházení, řekl pátečnímu Právu předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula. Země by v takovém případě byla na dva týdny „úplně umrtvena“. Zřejmě by se naprosto omezil pohyb s výjimkou fungování kritické infrastruktury, elektrárny by musely fungovat dál. Doufá ale, že k tomu Česko nebude muset přikročit.