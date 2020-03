Babiš přijel za Zemanem do Lán s rouškou v podobě české vlajky

Česko má aktuálně 833 případů nakažení koronavirem. Babiš ve čtvtek řekl, že vláda má k dispozici matematické modely vývoje epidemie. „Výsledek pozitivních nálezů je těsně pod předpoklady,“ řekl po příletu letadla se zdravotnickými pomůckami z Číny.

Předseda Ústředního krizového štábu a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula řekl ve čtvrtek v České televizi, že plány v celkovém součtu počítají s 15 tisíci nakaženými, přičemž strop by podle něj měl přijít v polovině dubna.

Babiš znovu ve čtvrtek požádal občany, aby akceptovali přijatá vládní opatření.

„Když to budeme všichni dělat, tak jsem přesvědčen, že perspektivně křivka nárůstu - a jasně, že bude růst, s tím počítáme - tak se bude zplošťovat,“ řekl předseda vlády.



Pokud by podle něj lidé nakázaná opatření nedodržovali, musela by vláda přistoupit k drastickému nařízení, kdy by povolila pouze cesty do zaměstnání.

Prymula naznačil možnost přijetí ještě tvrdšího opatření. V krajním případě by mohla vláda přistoupit až k úplnému zákazu vycházení, jako o tom uvažuje sousední Bavorsko. Doporučil, aby vláda zastavila slevové akce na potraviny ve velkých řetězcích. Rozvoz letáků je totiž podle šéfa Ústředního krizového štábu také zdrojem šíření koronaviru.