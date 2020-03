Sto obytných aut pro zdravotníky. Půjčovny je poskytnou bezplatně

Nabízíte auta pro záchranáře, laboranty, lékaře… Kolik jich je teď k dispozici?

Naše společnost, Karavany Česko, dala k dispozici třicet vozů. Přihlásily se nám další půjčovny z celé České republiky. Dohromady máme teď k dispozici sto vozů.

Petr Havlíček z Karavany Česko

Pro představu někoho, kdo si obytné auto nikdy nepůjčoval, jak jsou vozy vybavené?

Naše auta přistavujeme s plnými plynovými nádržemi, s plnou nádrží čisté vody. K tomu výbava pro bydlení: tedy peřiny, polštáře, povlečení, ručníky. Kuchyňky mají vše potřebné pro přípravu jídla. Okamžitě můžeme v každém autě “ubytovat” čtyři lidi. Budou si moci zatopit, dát horkou sprchu, k dispozici je WC.

Kolik vozidel už pomáhá při řešení krize s koronavirem?

V tuhle chvíli (rozhovor vznikal ve čtvrtek 19. 3. ve 14:00 - pozn. red.) stojí u zdravotnických zařízení dvanáct vozů: pomáhají na pražské Bulovce, v Thomayerově nemocnici, ve Vinohradské nemocnici. Další vozy jsou na cestě do Brna a do hodonínské nemocnice. Máme tady žádost od pražského magistrátu, který potřebuje zázemí pro lékaře na Strahov a do Žlutých lázní.

Drtivá většina zapůjčených aut tedy míří ke zdravotníkům? K čemu přesně budou sloužit?

Ano, naprostou většinu vozů si vyžádala zdravotnická zařízení. Využijí je jednak jako zázemí pro odběrná místa, ale třeba na Bulovce budou sloužit k odpočinku zdravotnického personálu: sester, lidí z laboratoří… Lékaři mají svoje lékařské pokoje, tento personál by jinak musel jezdit odpočívat domů.

Jak nápad poskytnout bezplatně obytné vozy vznikl?

U nás ve firmě. Chtěli jsme pomoci zdravotnictví. Spojili jsme se s Asociací kempování a karavaningu, abychom to zveřejnili a pomocí poslance Jana Richtera (ANO), který je sám karavanista, jsme nabídku doručili na úřad vlády.

Jak dlouho budou mít zdravotníci auta k dispozici?

Dokud to bude potřeba, tedy přesněji dokud bude trvat krizový stav. Jestli to bude měsíc, nebo dva, je nám to jedno. My je budeme každý den objíždět a kompletně servisovat. Kontrolovat, jestli je na palubě dost plynu, vody. Držíme 24hodinou servisní službu, která na zavolání okamžitě vyjede.

Půjčovny obytných aut, které se do akce zapojily: Karavany Česko http://karavanycesko.cz/ Hykro www.hykro.cz Blue Rent www.bluerent.cz/ Makahara https://www.makahara.cz/ Karavany Zlín https://www.karavanyzlin.cz/ 4MyCamp https://www.4mycamp.cz/ Půjčovna Obytný vůz https://www.pujcovna-obytny-vuz.cz/ BARTH Caravan https://www.barth-caravan.cz/

Jakým způsobem mohou nemocnice, třeba z regionů, o poskytnutí obytného vozu požádat?

Jednoduše, nejlépe e-mailem na petr@anywherecampers.com. My pak auto, ať už naše, nebo našich partnerů, dopravíme na naše náklady na místo, kde zdravotníkům všechno připravíme a vysvětlíme.

A co kdyby se chtěly zapojit další půjčovny?

Další půjčovny uvítáme. Stačí poslat e-mail mě, nebo Kláře Hájek Velinské z Asociace kempování a karavaningu na klara.hajek@akkcr.cz. Dneska ráno nás požádala o pomoc hodonínská nemocnice. Během dvaceti minut jsme sehnali manželský pár, který bydlí pár kilometrů od Hodonína a který nemocnici zapůjčil svůj soukromý karavan. Zafungovala karavanistická komunita, stačilo ji vyzvat na facebooku.

Až krize pomine, co se s auty stane?

Budeme je muset vydezinfikovat. Důležité je, že auta budou sloužit pro zdravotnický personál, nikoliv pro pacienty či pro lidi v karanténě. Ozvalo se nám hodně firem, které v tomto nabízejí pomoc. Dělá se to pomocí ozónu. Důkladně je vyčistíme. Pak budou připravena pro naše klienty.