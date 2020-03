Do Česka dorazí z Číny první dodávka respirátorů proti koronaviru

7:44 , aktualizováno 7:44

V pátek ráno by mělo přiletět do Prahy první letadlo se zdravotnickým materiálem z Číny. Letadlo čínské společnosti China Eastern dopraví do země především 1,1 milionu respirátorů. Další dodávky zdravotnickým pomůcek z Číny budou následovat v příštích dnech.