Koronavirus devastuje cestovní ruch, dva scénáře sumírují stomiliardové ztráty

První varianta studie, kterou vypracovala asociace se společností Economic Impact, počítá s ukončením restrikcí dotýkajících se restrikcí do konce dubna. Druhá pracuje s možností, že zákaz prodeje ubytovacích služeb a uzavření restaurací potrvá až do konce června letošního roku.

Pokud by současná omezení vlády trvala do konce dubna, pak se právě spotřeba cestovního ruchu (objem peněz, které turisté v tuzemsku utratí, pozn. red.) v letošním roce propadne zhruba o 47 procent, tedy 142 miliard korun. Z širšího hlediska, pokud se započítají i odvětví, která sice do cestovního ruchu nespadají, jsou na ně ovšem vázaná, uniknou tržby v hodnotě 286 miliard korun.

Druhá možnost, která počítá s omezeními do konce června, mluví o 67 procentním propadu ve spotřebě cestovního ruchu, což je 202 miliard korun. Pokud započítáme i jiná odvětví nepřímo vázaná na turismus klesnou tržby o zhruba 408 miliard korun.

Vidina letní sezony bez turistů trápí například skupinu BOHOco, která v Praze provozuje sedm hotelů a za pár týdnů měla otevírat osmý. „Museli jsme propustit padesát procent zaměstnanců s pracovními smlouvami. Nepředpokládáme, že se situace vyřeší do jednoho nebo dvou měsíců. Reálně se cestovní ruch v Praze vrátí do normálu až příští rok. I kdyby se hranice otevřely v srpnu, půjdeme do ‚mimosezony‘ bez finančních rezerv z léta,“ konstatuje generální ředitelka BOHOco Babeta Schneiderová.

Česká klientela výpadek cizinců v Praze nenahradí

Podle studie Asociace hotelů a restaurací (AHR ČR) je v „mírnější“ variantě ohroženo až 173 tisíc přepočtených pracovních úvazků a 246 tisíc přepočtených pracovních úvazků v případě horšího scénáře.

Asociace upozorňuje i na to, že po ukončení restrikcí bude trvat ještě dlouho, než se vrátí do starých kolejí. Hoteliéři a restauratéři by podle jejich studie měli počítat s tím, že zahraniční klientelu částečně nahradí tuzemská a ta je mnohem citlivější na cenu.

Výpadek zahraniční klientely pocítí zejména pražští hoteliéři. „Pražské hotely jsou z 95 procent závislé na zahraniční klientele,“ uvádí Petr Kotlík, zakladatel portálu Amazing Places nabízející ubytování v tuzemsku. „Malé penziony mimo hlavní město vědí, že březen a duben bude zavřeno, na přelom května a června se jim už kapacity zaplňují a vypadá to, že to obsadí,“ dodává.

Pomoc státu i solidarita pronajímatelů

V případě horší varianty počítá studie s tím, že v odvětví cestovního ruchu ukončí činnost 5 až 15 procent subjektů. Tržby ze zahraniční poptávky v letní sezoně totiž klesnou o 70 až 90 procent. V obou dvou scénářích bude odvětví turismu pociťovat dopady koronaviru ještě během letošních Vánoc.

Asociace proto žádá, aby stát poskytl finanční podporu. „Domníváme se, že je třeba přijmou velmi rychle opatření na finanční podporu podnikatelů a jejich zaměstnanců, a to bez ohledu na to, zda se jedná o živnostníky nebo firmy. Za této situace je nutné udržet podnikání, aby bylo schopné se co nejrychleji vzpamatovat,“ tvrdí prezident AHR ČR Václav Stárek.



Podle představ asociace by stát měl poskytnout úlevy na daních, příspěvky na mzdy, daňové prázdniny pro rozjezd cestovního ruch, úhrady mezd či odvodů na zaměstnance. „To jsou kroky, které by mohly pomoci udržet cestovní ruch při životě,“ říká Stárek.

S tím souhlasí i Miroslav Lipšanský majitel pražského klubu Karlovy Lázně, který je častým cílem turistů. „Bez pomoci státu dlouho nepřežijeme, tržby jsou na nule, ale náklady na energie a zaměstnance zůstávají,“ komentuje Lipšanský.

AHR ČR chce podle Stárka oslovit obce i soukromé majitele, aby odložili platbu nájmů. Někteří z nich už tak učinili. „Pronajímatelé nám odpustili platby nájmů po následující tři měsíce,“ uvádí například Schneiderová z BOHOco.