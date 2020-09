Jak s očkováním těhotných či rizikových pacientů? Pomůže hlavně Bulovka

„Jste těhotná a chcete se nechat očkovat na chřipku? To jste riziková a raději vás očkovat nenechám,“ zní často z ordinací některých praktických lékařů. Podle primářky Kliniky infekčních, tropických a parazitárních nemocí Hany Roháčové je to ale základní chyba, nejen vzhledem k očkování proti chřipce, ale například i černému kašli.

„Rozhodně to neříká každý praktický lékař, ale stále je jich hodně. Rizikovost pro gravidní ženy není vůbec prokázaná. Takže teď mohou kolegové z ordinací pacientku poslat k nám do Očkovacího centra s tím, že se s ní domluvíme a zjistíme, jestli je pro ní očkování rizikem, nebo není,“ vysvětluje primářka Hana Roháčová.

S centrem se budou moci propojit i lékaři, kteří pacienty prokonzultují s doktory z Nemocnice Na Bulovce. Kromě těhotných žen se to týká například i dětských rizikových pacientů. Povinná očkování dává dětem pediatr, rizikové dětské pacienty pak pediatři objednávají vždy do Očkovacího centra Na Bulovce.

Vakcína na covid bude i na Bulovce

Vzhledem k současné epidemii roste podle Roháčové zájem o očkování na chřipku, kdy se současná proočkovanost populace pohybuje mezi pěti až sedmi procenty. Což je podle Roháčové strašně málo.

„Potřebovali bychom mít aspoň 50 procent proočkovaných lidí. Vakcinaci zajišťují lidem primárně praktičtí lékaři, u nás je máme připravené primárně pro své zaměstnance, aby nám kvůli chřipce nezůstali na nemocenské. Už teď je personální situace v nemocnicích napjatá,“ dodala Roháčová.

Povinná očkování pro děti V Česku jsou děti povinně očkovány proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám, záškrtu, tetanu, dávivému kašli, virové hepatitidě B, hemofilové infekci b a dětské obrně. Včetně nepovinných vakcín je to ročně milion dávek. Proti infekci jsou v případě vysoké proočkovanosti chráněni i ti, kteří ze zdravotních důvodů očkováni být nemohou.

Nemocnice Na Bulovce nespolupracuje na vývoji vakcíny proti nemoci covid-19, jakmile ale bude a bude schválená, nevidí primářka kliniky problém v tom, aby ji měli i u nich.

„Bude to standardní vakcína jako každá jiná, takže i u nás se budou moci lidé nechat naočkovat,“ dodala Roháčová s tím, že zájem o očkování proti chřipce v posledních letech roste. Pokud by došlo k situaci, že by vakcín bylo málo, nebude se dělat žádný výběr na základě kritérií, kdo by měl očkování dostat. Kdo se objedná a bude mít termín bude i naočkovaný.

Nové centrum neznamená rozšíření druhů očkování. Klinika bude mít dostupné klasické vakcíny. Například vakcína proti pásovému oparu se ale objednává.

Povinná očkování v Česku aplikují většinou praktičtí lékaři pro děti a dorost nebo praktici pro dospělé. U dobrovolných očkování, která si pacienti musí platit, si mohou lidé vakcínu objednat u lékaře, koupit v lékárně nebo zajít do soukromého očkovacího centra. Na velkou část z nich lidem přispívají zdravotní pojišťovny z fondů prevence.

I podle dalších odborníků je populace nepovinnými vakcínami očkovaná málo. V případě chřipky, proti které se musí očkovat každý rok, jde jen asi o sedm procent populace a pětinu seniorů, přestože mají vakcínu lidé nad 65 let zdarma.