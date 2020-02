Komunita pedofilů chtěla podpořit film V síti, tvůrci příspěvek odmítli

Za darované peníze měl být spolek jmenován v titulcích.



„Obracím se na Vás ohledně partnerství ČEPEK a našeho filmu V síti. Moc nás to mrzí, ale budeme muset vrátit Váš dar na náš film - nemůžeme totiž dodržet smluvní podmínky - umístění názvu komunity v závěrečných titulcích. Náš koproducent se obává, že by propojení mohlo vyvolat negativní reakce kvůli nepochopení diváků,“ napsala v e-mailu výkonná producentka filmu Pavla Klimešová komunitě zaměřené na pomoc pedofilně orientovaným lidem.

„Bojovali jsme za Vás, protože nám přišlo propojení hezké gesto, ale bohužel jsme nakonec museli ustoupit. Zároveň i podle reakcí našeho okolí se domníváme, že by i Vás mohlo propojení ohrozit. Je velká šance, že by se toho chytnul někdo z médií a obrátit to proti Vám,“ stojí na konci zaslané zprávy.

„Na základě podnětu jednoho z koproducentů jsme znovu důkladně prostudovali obsah webu pedofilie-info.cz a bohužel jsme narazili na několik věcí, se kterými náš film a následnou osvětovou kampaň nemůžeme spojit,“ doplnil pro iDNES.cz za Hypermarket Film Adam Hříbal.

„Nic to nemění na tom, že v rozhovorech budeme i nadále uvádět, že mezi predátory, kteří zneužívají děti na internetu, je podle tvrzení odborníků pouze tři až pět procent pedofilů,“ dodal.

Predátoři na internetu

Experti říkají, že většina predátorů, kteří loví děti na internetu, jsou psychosexuálně normální, nejedná se tedy o pedofily. Na děti cílí, protože jsou snadněji manipulovatelné. Komunita se od začátku netajila tím, že hlavním impulsem pro přispění na film byl také fakt, že tvůrci dokumentu od začátku zmiňovali právě tuto skutečnost.



ČEPEK Československá pedofilní komunita, zkráceně ČEPEK, je internetová, svépomocná komunita sdružující české a slovenské pedofilně orientované osoby. Tato komunita sdružuje pedofily za účelem jejich osvěty a sebepoznání, aby dopomohla prevenci sexuálního zneužívání dětí. Byla založena roku 2010. Podle sexuologa Petra Weisse není ČEPEK pro společnost nebezpečný. Naopak prý lidem, kteří trpí poruchou sexuální preference, skutečně pomáhá.

„S tímto spolkem spolupracují i renomovaní odborníci, kteří reagují na položené dotazy. Vnímám to jako užitečné, aby lidé, kteří jsou nejistí ve své sexuální orientaci získali informace, které jim pomohou vyrovnat se se svou odlišností," uvedl s tím, že v současné době spolupracuje spolek na preventivním projektu Parafilik, který spouští Národní ústav duševního zdraví.



„Pochopili jsme, že to není s prominutím jen lecjaký dokument mapující nevhodné chování k dětem na internetu, ale že tým tohoto dokumentu si skutečně dal práci s tím, aby si zjistil pravdivé informace a nezacházel k mystifikacím jako mnohé jiné,“ uvedl pro iDNES.cz uživatel Marco Freeman, administrátor komunity ČEPEK.

Peníze pro film měly putovat z naspořených finančních příspěvků uživatelů. Komunita totiž musí pravidelně platit náklady na hosting, doménu.

Sbohem těsně před premiérou

Uživatel zdůraznil, že odmítnutí od filmu přišlo po více než půlroční závazné domluvě. „Po dobu více než půl roku toto již nebylo problémem, komunita plným názvem – tedy jako Československá pedofilní komunita – byla uvedena v titulcích i na předpremiérách dokumentu. Až nyní, v podstatě okamžiky před premiérou, jsme od Pavly Klimešové obdrželi e-mail,“ dodal.

Přesto ho přístup producentů mrzí. „Nešlo ani tak o samotné odmítnutí komunity z důvodu obav, které jsme již v začátcích našeho nápadu ohledně finančního přispění čekali, ale spíše o to, že náš příspěvek přijali, půl roku s tím následně neměli problém, ale najednou před samotnou premiérou nám oznámili, že s tím jejich koproducent nesouhlasí a že vše mezi námi do té doby dohodnuté se ruší. To nás velmi zasáhlo,“ uvedl.



Svou reakci na vrácení příspěvků zaslal spolku také jeden z režisérů Vít Klusák, jak upozornil ve čtvrtek server Aktuálně.cz.

Tři herečky během deseti dnů, kdy trvala hlavní fáze natáčení, kontaktovalo 2458 mužů: film V síti ve zkratce, jehož cílem je upozornit na fenomén zneužívání dětí na internetu, uvádějí tvůrci.

U natáčení asistovali lidé z Linky důvěry, psycholožka, sexuoložka, právník a kriminalista se specializací na kyberkriminalitu. Na uvedení filmu v kinech naváže i osvětová kampaň, na které tvůrci pracují s odborníky.

Film míří do českých kin 27. února.

„Měl jsem rozepsanou obsáhlou odpověď vysvětlující, proč jsme se po nelehkém rozmýšlení všech aspektů toho kroku rozhodli dar 15 tisíc Kč Československé pedofilní komunitě vrátit. Když ale vidím, jakou kampaň proti našemu filmu (a tedy i osvětové kampani) rozpoutáváte, nemám náladu ani sílu nic psát a vysvětlovat,“ píše Klusák v e-mailu, který se v neděli objevil na stránkách komunity.

Klusák dále uvedl, že si spolek neuvědomuje, jak složité je zafinancovat takto náročný a kontroverzní projekt. „Zdůrazňuji, že drtivá většina pedofilů dítěti nikdy neublíží. Na tato fakta budu upozorňovat nadále, bez ohledu na to, jakou politiku vůči našemu projektu nyní ČEPEK zastává,“ uzavírá dopis Klusák.

Podle Freemana ovšem nejde o nějakou válku vůči filmu. Jejich rozhodnutí totiž skupina respektuje. „To nemění nic na tom, že podporovatelem dokumentu V síti jsme i nadále. Tým dokumentu by se mohl nesprávně domnívat, že naší nelibostí se snažíme dokumentu uškodit, ale opravdu tomu tak není. My si nestěžujeme na kvalitu dokumentu – ta je bezpochyby nosná a ve společnosti žádoucí, současná situace na důležitosti filmu nic nemění. Nás jen mrzí přístup jejich týmu k nám.“

Spojení s amatéry

Zatímco tak spolek ČEPEK ze závěrečných titulků zmizel, zůstal tam pornografický portál Amatéři.com. I nad tím se někteří členové spolku na svém diskuzním fóru pozastavovali.

Spolupráce s touto stránkou podle Hříbala vznikla nečekaně. „Nejmenovaný predátor v průběhu experimentu založil jedné z našich ‚dvanáctiletých dívek‘ profil na Amatéři.com a snažil se ji tam za úplatu prodávat,“ uvedl s tím, že provozovatel serveru následně aktivně spolupracoval s policií.

„Pochopitelně bude jejich web zmíněn jen v titulcích oficiální stominutové verze a do titulků dětské verze, která bude promítána školám, se samozřejmě nedostane,“ dodal Hříbal.