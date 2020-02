Sexuálním predátorům nabídne pomoc online poradna. Přes web filmu V síti

Projekt Laboratoře evoluční sexuologie NUDZ má pomoci třeba lidem, kteří cítí, že svou sexualitu nemají pod kontrolou, případně kvůli ní zažívají úzkostné a depresivní stavy. V září mají začít i kontaktní terapeutické programy, co budou zdarma, se zaručením anonymity účastníků.



Současně se odborníci z NÚDZ vyjádřili k dokumentárnímu filmu V Síti. Film podle nich odkrývá „hluchá místa v českém systému“ v sexuální edukaci a prevenci sexuální delikvence, je však podle nich potřeba doplnit ho daty z výzkumů, aby nedošlo k „panické strachové reakci“ v dětské a rodičovské populaci.

„Je například třeba upozorňovat na to, že k společensky velmi závažnému sexuálně delikventnímu chování přistoupilo pouze naprosté minimum mužů, kteří kontaktovali dívky „v síti“ – nejedná se tedy o několik tisíc predátorů, jak je uváděno v dokumentu,“ uvedl mluvčí NÚDZ Jan Červenka. Většina sexuálních deliktů proti dětem také podle vědců není spáchána lidmi s pedofilní preferencí.

Něčí erotické video vidělo každé páté dítě

Podle nejnovějšího online reprezentativním průzkumu české populace z roku 2020 mělo zkušenosti s kybergroomingem (manipulativní technikou, kterou se pomocí nastolení důvěry snaží někdo přimět dítě ke sdílení intimností a posléze k osobní schůzce) do svých 15 let jedno procento oslovených mužů a dvě procenta žen. Od 16 let to pak bylo 1,4 procenta mužů a 2,5 procenta žen. „V rámci nejvíce exponované věkové kategorie 18 až 30 let mělo tuto zkušenost do 15 let 2,2 procent mužů a 7,4 procent žen,“ dodává Červenka.

Podle výzkumu e-bezpečí.cz z roku 2017 obdrželo něčí erotickou fotku téměř každé druhé dítě (40 procent), každé páté něčí erotické video (20 procent), Stejně tak každé páté dítě (22 procent) vidělo někoho obnažovat se před kamerou. Pozvánku na schůzku v reálném světě dostala třetina (32 procent) oslovených dětí.

Dokument Víta Klusáka a Barbory Chalupové V síti je výpovědí o zneužívání dětí na internetu. Premiéru v kinech bude mít 27. února. Materiály natočené dokumentaristy prověřili pražští kriminalisté, podezírají devět lidí z přečinu pokus o navazování nedovolených kontaktů s dítětem, za což hrozí až dva roky vězení.