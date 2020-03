Co je dětská pornografie? Odborníci se neshodnou, neexistuje jasná definice

, aktualizováno

Pokud pošle sedmnáctiletá holka svému o dva roky staršímu klukovi intimní fotku, může z toho být průšvih. Podle zákona totiž muž dostal do rukou dětskou pornografii, tím se myslí intimní nebo jen vyzývavé snímky do 18 let. Na tom, co je dětská pornografie se neshodnou ani odborníci. Zákon totiž nějak zapomněl na jasnou definici.