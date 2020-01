VIDEO: A tobě nevadí, že je mi dvanáct? Herečky si V síti hrají na dívenky

Diskutovaný dokument se dočká premiéry 27. února. Režiséři Barbora Chalupová a Vít Klusák se v něm snažili poukázat na problematiku zneužívání, se kterou se dnešní děti ve věku 11-13 let v on-line prostoru potýkají.

Autoři snímek pojali jako radikální experiment. Využili totiž tři dospělé herečky s dětskými rysy, aby se v naaranžovaných dětských pokojích pustily do tenat internetu a sociálních sítí. Musí komunikovat s dospělými muži, kteří je zde okamžitě začnou oslovovat, činí jim sexuální návrhy a posílají porno. Jen pět hodin totiž trvalo, než 83 mužů od 26 do 63 let zareagovalo na jeden ze smyšlených profilů dvanáctiletých dívek.