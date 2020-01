Predátoři na internetu vedou kobercový nálet. Vždy se nějaké dítě chytí

Případ skautských vedoucích Piškota a Meluzína patří mezi největší případy zneužívání dětí. Jejich metody byly rafinované a sofistikované. Skrze sociální sítě dokázali dohnat malé kluky do vlastní náruče a zneužili je. Ti si přitom mysleli, že jim jejich vedoucí pomáhají. V roce 2015 jste spolupracoval na vzniku dokumentu o těchto dvou skautských vedoucích. Vzpomínáte na případ často?

Vzpomínám. Za těch šest a půl let vlastně každou chvilku.

Piškot a Meluzín Milan Machát a Martin Mertl zneužili 39 dětí, pět z nich znásilnili. Vypracovali důmyslný systém, jak své oběti k sexu přimět. Machát měl nápady, tipoval oběti. Nebyly jen z okruhu skautského hnutí, vybíral například i bratry svých spolužaček. Scénář byl ve většině případů podobný. Na Facebooku vytvořili falešný profil mladé dívky a oslovili vytipovaného chlapce. Pod její identitou mu napsali, že se jí líbí a poslali mu její erotické fotky. Komunikovali také přes Icq, Skype a Lidé.cz. Po vyhlédnutém chlapci pak vždy jménem dívky požadovali, ať jim na oplátku pošle své nahé fotky. Pak ho pod dívčinou identitou vydírali, že pokud nenatočí homosexuální porno, jeho fotky dají na Facebook a rozešlou jeho přátelům. Když viděli, že to chlapce dostatečně vystrašilo, přišli za ním a řekli mu, že je vydírá stejná dívka a mohli by jí tak vyhovět, aby měli všichni pokoj. Jedním homosexuálním videem to ale zpravidla neskončilo.

Proč?

Meluzín zneužíval službu, kterou jsem v té době spravoval. Řádil takovým způsobem, že mi dlouho unikalo, že tam dochází k nějakému masivnímu zneužívání služby. On sám se mi ozval krátce předtím, než jej zatkla policie s tím, že má zájem se mnou spolupracovat, že zná mé projekty a chce mi s nimi pomáhat. Už tehdy mi nabídl, že se mnou natočí dokument.

Já jsem navíc od té doby v kontaktu s oběťmi a rodinami. Nedávno maminka jednoho z nejvíce postižených chlapců vyprávěla, že tím, že se skauti zavřeli, to neskončilo, ale naopak vše to začalo. Syn začal mít psychické problémy, musel vyměnit celou řadu škol, měl problémy s partnerskými vztahy a dokonce uvažoval o sebevraždě.

Takže ten případ mne nikdy opustil. A musím ale říct, že i když to byl ve své době jeden z největších případů zneužívání dětí, který byl mimochodem už několikrát překonán, Meluzín nám pomohl tím, že nám popsal všechny metody zneužívání, které jsme dříve neznali a nastavil laťku sociálního inženýrství úplně na jinou úroveň.

Počkejte. Mnohokrát překonán znamená, že existuje více horších případů než se zneužitím 39 dětí?

Existuje. Když se dnes v médiích píše o nějakých případech, tak je na nich zarážející počet obětí, protože ten počet narostl do nějakých obludných rozměrů. Sto padesát tři dětí měl na svědomí například Pulpán z Děčína.

Jak je možné, že někdo dokáže zneužít tolik dětí a nikdo si toho nevšimne?

Je to dáno tím, že si to děti nechávají pro sebe a nechávají to zajít až za hranici, kdy už se bojí to řešit s rodiči. Bojí se sekundární viktimizace (oběť trestného činu si vším projde znovu, pozn. red.), bojí se, jak budou reagovat rodiče na to, že poslaly nějaké fotky, či co by na to řekli kamarádi. Na to samozřejmě spoléhají i útočníci.

Jak se na to tedy přijde?

Většinou úplnou náhodou. Třeba kvůli tomu, že se děti zapomenou odhlásit, nebo si toho všimne kamarád. Ve většině případů tomu není tak, že by tuhle skutečnost nahlásilo samotné dítě.

Martin Kožíšek Rizikovému chování na internetu se Martin Kožíšek věnuje od roku 2006. Stál u zrodu sociálních sítí Lidé.cz a Spolužáci. V současné době má na starost projekty v oblasti rizikového chování na Internetu ve sdružení CZ.NIC, zejména projekt Bezpečně na netu. Je autorem mnoha realizovaných projektů a výukových materiálů v České republice. Za ně v roce 2013 obdržel od prezidenta republiky Zlatý záchranářský kříž za výjimečný a kreativní počin k osvětě a vzdělávání v záchranářství.

První případy kybergroomingu, kdy predátor vystupuje pod cizí identitou na internetu s cílem z dítěte vylákat intimní materiál a poté ho fyzicky zneužít, se objevily před několika lety. Jak časté takové případy jsou?

Kybergrooming je jedna z nejzávažnějších forem zneužívání, je jednou z nejbrutálnějších verzí zneužití dítěte na internetu. Jsou víceméně vzácné, ale jsou. Byl to například případ pana Hovorky, který byl odsouzen na osm let za sedm případů pohlavního zneužívání a třináct případů vydírání.. Pak to byl Piškot s Meluzínem, což je jeden z největších případů kybergroomingu. Nebo například jeden člověk jel na schůzku s dvanáctiletou dívkou do Prahy a v batohu měl stativ a uspávadla. Ten se na internetu vydával za učitele angličtiny.

Z vašeho popisu to zní, jako by šel kybergrooming ruku v ruce s pedofilií.

Já si myslím, že kdykoliv se s někým budete bavit o zneužívání dětí, tak všichni řeknou, že za to mohou pedofilové. Ovšem to není vůbec pravda. Neznám moc případů, kdy by pedofil zneužil dítě. Takové bych dokázal napočítat na prstech jedné ruky. Daleko pravděpodobnější je, že to dítě zneužije úplně někdo jiný s normální sexualitou, který nemá sklony ke zneužívání děti. Může to být dokonce někdo z rodiny nebo z kamarádů.

A co tedy vyhledávají pedofilové na internetu?

Ti na internetu vyhledávají hlavně fotografie, videa a chtějí si s dětmi povídat. Mají své představy a příběhy – a to jim stačí. Samozřejmě neříkám, že toho, co jsem dříve uvedl, nejsou schopni. Nemusí se udržet. Ale daleko častější jsou útoky od heterosexuálů nebo homosexuálů.

Znamená to, že patří mezi ty méně nebezpečné predátory?

Já je tady samozřejmě nechci úplně obhajovat. Oni dost často sbírají fotografie dětí. Ne nahé – ale oblečené, protože je vzrušuje, jak to dítě vyrůstá. Takže si najdou maminky, které tyto fotky publikují, a jednoduše je sledují. Vzrušuje je to, jak to malé dítě prospívá, jak se mu daří, jak si hraje na písečku. Uspokojuje je i pocit, pokud třeba ví, kde tu maminku s dítětem mohou najít.

Ale samozřejmě si nedělám iluze o tom, že by tu fotku měli jen pro svou potřebu, aby se rozněžnili. Oni nad tou fotkou mohou dělat různé věci. A asi se všichni shodneme na tom, že nechceme, aby se nad fotkami našich dětí uspokojoval nějaký člověk. A je jedno, zda by to měl být pedofil, nebo heterosexuál.

Mladí predátoři

Nedávno jsme s kolegyní psaly text o tom, jak matky sdílí své děti na internetu, jak na nich vydělávají, ale zároveň si neuvědomují, že tím své dítě vystavují potencionálnímu nebezpečí ze strany pedofilů. Nemělo by se s ohledem na bezpečnost na sociální síti začít u rodičů samotných?

Problém je dostat rodiče na vzdělávací akce. Myslím si, že nahnat děti do třídy a něco jim ukázat a pustit, je velice jednoduché. Ale nahnat tam rodiče vůbec. Hledáme cestu, jak je oslovit, ale zatím se nám to moc nedaří. Paradoxem je, že pozornost rodičů hodně přitáhl hoax modrá velryba. Najednou si rodiče uvědomili, že je tady očividně něco, co jim může zabít dítě. A tak se o to začali zajímat.

Moje představa o predátorovi na sociálních sítích je asi trochu zkreslená. Kdo je takový typický predátor na sociálních sítích, kybergroomer?

Nejčastější útočník na internetu má 17 až 23 let. Čím mladší, tím brutálnější umí být. A hlavní je, že se ten věk neustále snižuje.

Jak snižuje?

Je to dáno tím, jak děti vyrůstají na internetu a jsou na něm dost zdatní. Vědí, co je Facebook, Instagram, takže dokážou relativně dobře a úspěšně útočit. Jsou to lidé, co na internetu vyrůstali a ví, jak ho nejen využívat ale i zneužívat.

Samozřejmě jsou na síti i takoví pánové, které si představujeme, jak stojí v tom baloňáku někde před školou s bonbonama. Problémem pro takové predátory je, že je dítě dokáže snáze rozpoznat, protože se na internetu chová jinak. Používá jinou slovní zásobu, archaismy, nedokáže třeba vyjmenovat známé youtubery nebo neví, co zrovna frčí za seriály. Když se s ním začne bavit, dítě není úplně zaujaté a nevnímá ho jako svého kamaráda. Zatímco když se vydává 20 letý člověk za 15letého, nejsou k tomu potřeba zvláštní schopnosti.

Proč se podle vás ten věk snižuje?

Paradoxně si myslíme, že v dnešní době spolu děti chodí a spí relativně brzy. Naopak se ale v tomto případě věk neustále zvyšuje. Jinými slovy – fyzický kontakt nahrazujeme internetem. Vyrůstá nám tady bezdotyková generace, která dokáže velice rychle navázat vztah na internetu. A přes něj pak řeší veškeré problémy, takže tu máme rozchody po SMS, hádáme se na webu. Děti nemají takovou zkušenost s tím „reálným životem“. A tak si dokážou i více přes internet ublížit, i když v reálu by toho nebyly vůbec schopné.

Je nějaký rozdíl mezi tím, jak se na internetu „lákají“ kluci a jak holky?



Určitě. Kluci dělají jednu velkou chybu – dost často posílají své intimní materiály bez toho, aniž by toho člověka znali. Tím pádem jsou daleko více náchylnější k nějakému vydírání nebo jinému zneužití.



Kdo je v jejich případech predátor?

Ve většině případů to jsou muži, kteří se vydávají za dívky. A ještě častěji to jsou homosexuálové. Kluk se zkontaktuje s nějakou super krásnou holkou, která mu lichotí, říká, že je úžasnej – a pro něj je všechno skvělý. Pošlou si nahé fotky, kluk je natěšenej. To buď skončí jen u posílání, nebo přijde výhrůžka zneužívání a vydírání ve smyslu – „Pošleš další, nebo… Setkáš se se mnou, nebo...“

A jak je to u dívek?

Dívky většinou fotky nepošlou hned. Neznám moc dívek, která by poslaly své fotky na první dobrou jako kluci. Děvčata potřebují důvěru, zamilovat se. Útočník, který se vydává za nějakého mladého kluka, musí používat nějaké metody, aby mu dítě věřilo. Takže holčička se pak virtuálně zamiluje a je schopna ve jménu lásky poslat nějaké materiály.

Pak se ještě na internetu pohybuje celá řada lidí, kteří na takové hry nemají čas a na rovinu se dětí zeptají „Chceš pětistovku/tisícovku za fotky?“ nebo „Chceš se se mnou vyspat za tyhle peníze?“. A buď řekne ano, nebo ne. Tím neztrácí čas, protože dítě, které bude souhlasit, dříve nebo později najde.

Jen pět hodin trvalo, než 83 mužů od 26 do 63 let zareagovalo na smyšlený profil dvanáctileté dívky, který vytvořilo režisérské duo Víta Klusáka a Barbory Chalupové. Pokus vedl k natočení celovečerního dokumentu V síti.

Fakt, že kluci posílají své intimní fotky velmi rychle, je daná pubertou a skutečností, že jsou nadšení z toho, že se o ně někdo zajímá?

Ano. Není výjimkou, že si prostě večer sednou k počítači, vlezou na nějakou seznamku nebo do nějaké seznamovací skupiny a během krátké chvíle se tam nakontaktují třeba s 20 - 30 dívkami, se kterými rozjedou konverzace. A to pak hodně rychle směřuje k tomu, aby si mezi sebou poslali nahé fotky. Statisticky v prvních 20 větách je to asi 55 procent, kdy se komunikace stáčí opravdu na tato citlivá témata. Chlapec si může během večera vyměnit spoustu intimního materiálu, ale tím to končí. Nepřemýšlí nad tím, že by měl s někým chodit.

Útočník jako sběratel

Takže něco takového vlastně není až tolik nebezpečné.

Je to sexting, který je způsobený pubertou a poznáváním se. U kluků je problém v tom, že ve chvíli, kdy je zkontaktuje nějaká holka sama od sebe, sama mu začne lichotit a posílat nahé fotky, je to statisticky z 85 procent muž. Nechci klukům srážet sebevědomí, že by o ně holka nestála, ale takhle se dívky při seznamování nechovají.

Co pak těch 85 procent mužů s fotografiemi dělá?

Útočníci jsou velmi dobří sběratelé. Pokud u nich policisté udělají domovní prohlídku, tak najdou desítky složek, tisíce různých souborů v počítači roztříděných třeba podle toho, jak a kde je získali.

Samozřejmě existuje celá řada stránek, kde se ty materiály dají vyměnit. „Pošli mi deset nějakých, já ti pošlu svých deset fotek.“ Pak jsou také stránky, kde se vyskytuje dětská pornografie. Takové stránky jsou u nás dost rychle eliminovány. Co je ovšem dobré říci, je, že největší únik pornografie je ze strany bývalých partnerů.

Myslíte si, že děti v tomto ohledu potřebují ještě nějaké další vzdělání? Sám jste naznačil, že dokážou rozeznat predátora, na druhou stranu ovšem posílají fotky naprosto cizím lidem…

Problém je v tom, že si stále všichni myslí, že tohle se jim stát nemůže. Na školách mohou mít hned několik přednášek na toto téma, což může ale dopadnout maximálně tak, že o tom riziku děti budou vědět, ale stále si budou myslet, že jsou mimo ohrožení. Ve většině případů pak budou říkat „Tohle já jsem věděla, nám pouštěli film, ale myslela jsem si, že tohle je skutečné“. Často se samozřejmě stává, že nám říkají, že téma zbytečně nafukujeme, ale riziko tu opravdu je.

Existují nějaké stránky, kde se vyskytuje větší množství predátorů, nebo je už můžeme potkat všude?

Jsou tam, kde jsou děti. Může to být třeba i školní web, stránky fotbalového týmu. Mohou být samozřejmě i na Facebooku, Instagramu či na sociální síti TikTok.

Seriál MartyIsDead odvysílala internetová televize Mall.tv. Seriál začíná smrtí patnáctiletého kluka, jehož rodiče i policie následně postupně zjišťují, co jeho smrti předcházelo. Chlapec se stal obětí vydírání. Osmidílný thriller inspirovaný skutečnými případy kyberšikany získal hlavní cenu na mezinárodním festivalu Serial Killer. Dokumentární film V síti otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Jen pět hodin trvalo, než 83 mužů od 26 do 63 let zareagovalo na smyšlený profil dvanáctileté dívky, který vytvořilo režisérské duo Víta Klusáka a Barbory Chalupové. Hlavní linka filmu sleduje radikální psychosociální experiment, pomocí kterého autoři zviditelňují, s čím se v online prostoru potýkají děti ve věku 11–13 let. V roce 2018 skončil projekt Seznam se bezpečně společnosti Seznam.cz. Projekt se podílel na realizaci několika celonárodních výzkumů, aktivně jezdil do škol a komunikoval s dětmi, pomáhal obětem kybernetické kriminality, měl jednoduše smysl. Díky němu vzniklo také několik dokumentů.

Drtivá většina těchto lidí je samozřejmě na seznamkách. Tam tvoří predátoři až 1/5 lidí. A tam ani nemusí být pod nějakou falešnou identitou, mohou tam být pod svým vlastním jménem. Prostě to zkouší, dětem lichotí a něco nabízí. A ty děti v podstatě nemusí ani nic dělat. Oni za nimi přijdou sami. A je jedno, zda to jsou lidé.cz, xchat nebo Facebook.

Stačí jen vytvořit profil dítěte, zaregistrovat se na seznamku a ty mechanismy seznamky fungují někdy tak, že jiným se zobrazí seznam nově založených profilů. A predátoři mají nový jídelníček, ve kterém si mohou vybírat.

Když jsme natáčeli některé z našich dokumentů, překvapilo nás, že novému klukovi či holce na síti dokázalo za noc napsat 1 200 lidí. Z toho 800 lidí nabízelo peníze. A to jsme nikde nic nepsali, pouze jsme založili profil s fotkou. U profilu bez fotky to bylo třikrát méně nabídek. Ale stále – nemusíte nic dělat, oni si vás prostě a jednoduše najdou. Proto by děti měly být připravené na to, že ve chvíli, kdy vstoupí na sociální sítě, tak na ně může přijít jakýkoliv útok bez ohledu na to, co tam dělají.

Sám jezdíte dětem přednášet na školy. Co nejčastěji jim kladete na srdce?

Snažím se jim předat zkušenosti z té doby, kdy jsem sociální sítě vytvářel. Mohu jim říct, jak fungují mechanismy i predátoři samotní. Ukazuju jim konkrétní případy, které jsme řešili. Když jim řeknu, jak ty lidi poznat – a tady už se snažím být co nejvíce konkrétní – mohou si uvědomit, že asi ten člověk, kterého mají v přátelích nebude ten, za koho se asi vydává.

O sebevraždách se moc nemluví

S ohledem na internet a bezpečnosti na něm se mluví často ještě o kyberšikaně.

Hodně lidí se domnívá, že jde „pouze“ o nějaké nadávky nebo sdílení vtipných videí. To ovšem není pravda, protože kyberšikana má těch projevů spoustu. Z toho některé lze označit jako banální. Tím je třeba prozvánění. Toho se dokážeme zbavit jednoduše zablokováním volajícího.

A ty závažnější?

Tím je právě vydírání nebo nějaký typ nátlaku. S tím má zkušenost osm procent dětí. Jsou jevy kyberšikany, kterých se dokážeme jednoduše zbavit. Ale pak tady jsou jevy šikany s přesahem až do trestní roviny. Tam už to tak jednoduché není. U závažnějších případů je nutné zapojit více orgánů. Ať už je to OSPOD, policie, škola či rodiče. Tam to řešení není jednoduché.

Změnila se kyberšikana v posledních letech nějakým způsobem?

Jsou tady nové projevy šikany, se kterými si moc rady nevíme. To je například ostrakizace, což je vyloučení z kolektivu, nebo stalking. Ten je prudce na vzestupu. Už jen z toho důvodu, že děti začínají brzy streamovat, stanou se „slavnými“ a nedokážou tu slávu dostatečně unést. I to může být problém.

Průzkum Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a společnosti Seznam.cz mezi 21 tisíci dětmi ve věku 11 až 17 let ukázal, že téměř 51 dětí má zkušenost s nějakou formou kyberšikany. Mezi nejčastější druhy kyberšikany, se kterými se dotazované děti setkaly, patří: verbální útoky (33 procent),

obtěžování za pomoci prozvánění (24 procent),

vyhrožování či zastrašování (17 procent). Podle nové zprávy České školní inspekce Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2018/2019 má s kyberšikanou zkušenost 29,9 procent českých základních škol.



Proč ke kyberšikaně dochází?

Většinou to začíná jako nepovedený žert. Nedokážou odhadnout že to, co udělaly, by mohlo někomu ublížit. Že když někoho vyfotím v citlivé situaci, tak se mu to nemusí líbit. Zatímco ostatní se smějí, jeho to může trápit. Nebo se dětem mohou ostatní smát a „dislajkovat“ jeho video, které případně natočily. To převládá hlavně u dětí.

Existuje nějaká „první pomoc“?

Rozhodně se to musí řešit okamžitě, záleží i na konkrétním jevu. Když mi někdo začne na internetu nadávat, tak by se měl člověk naučit neodpovídat, nereagovat. Využít blokaci, protože ve chvíli, kdy útočníka začneme motivovat, budeme odpovídat a bránit se, tak si může přizvat kamarády a najednou už ten problém bude obrovský a my se jej nedokážeme zbavit. Potom by to mělo být včasné oznámení rodičům, kamarádovi, Lince bezpečí. To i v případě úniku fotek.

V jednom ze svých dřívějších rozhovorů jste zmínil, že kyberšikana může vyústit až ve smrt.

K sebevraždě vede vícero důvodů. Jeden z nic je ten, že je dítě například vyčleněné z kolektivu nebo vydírané. Je tam i vliv rodiny. Nemůžete tedy nikdy s jistotou říci, že se dítě zabilo kvůli internetu. To nejde. Všechno se vším souvisí – kyberšikana a šikana. Vztahy na internetu i vztahy v realitě a rodině.

Před časem se zabila například jedna dívka na Moravě poté, co se vrátila z adaptačního tábora. Děti ji vyčlenily z kolektivu a nechtěli se s ní bavit. A ona se oběsila.

O sebevraždách se ale moc nemluví. Neexistuje ani žádná statistika o tom, kolik dětí spáchá sebevraždu.

Myslíte si, že je potřeba?

Podle mě si ministerstvo zdravotnictví nehlídá ani počet dětí, které trpí závislostí na online prostoru. Máme docela dobře zmapované alkoholiky i lidi závislé tvrdých drogách, ale nemáme přehled o závislosti dětech na moderních technologiích.

To je pravda. Co by se tedy mělo podle vás změnit?

My tady pořád mluvíme o nějakých metodikách, rámcových programech a prevenci. Pořád jen mluvíme. Preventivní programy jsou u nás na vysoké úrovni. Bohužel ale ne zásluhou státu. Skvělé projekty přichází od soukromých subjektů a jiných organizací. Kdyby se to mělo ze strany státu zlepšit, tak si myslím, že v souvislosti s digitální daní by se měla část peněz převést do fondu, ze kterého by vznikaly preventivní materiály. Jako v severských zemích.

Měla by být také dána větší zodpovědnost provozovatelům, aby měli možnost dostat takové lidi z těch stránek pryč. K provozu služby, která by měla být bezpečná, ovšem budete potřebovat několik desítek lidí, kteří se o to budou starat. A to může stát několik milionů. Dokud se ale na síti nic nestane, tak ta služba nemá důvod takové lidi zaměstnávat.

Za svůj život jste toho na internetu zažil určitě hodně. Nesemelou vás někdy emoce?

No, viděl jsem hodně. Snažím se ty případy si pouštět k tělu. Dřív jsem to dělal. Poctivě jsem chodil na soudy, ke stání. Ale čas od času mě něco někdy hodně rozbije. Někdy cítím i pocity beznaděje, když občas chodím po přednáškách a nikdo se na nic neptá, vypadá to, že to nikoho nezajímá. A pak za mnou po přednášce přiběhne dívka a řekne mi „Já jsem se vás hrozně bála zeptat. Co mám dělat, když mě můj táta sexuálně zneužívá?“. A to si pak člověk řekne, že ta práce má smysl a že to dítě muselo hodně trpět.

Řešíte teď nějaký případ?

Ano. Jeden člověk měl na Facebooku skoro maximální kapacitu přátel – pět tisíc. A mezi nimi měl i tisíce přátel dětí ve věku 10 až 15. On s nimi dost aktivně komunikoval a posílal jim fotky svého přirození. Některé děti mu poslaly podobné fotografie.

Je to ukázka případu člověka, který masivně a plošně zneužíval službu k tomu, aby provozoval s dětmi sexting. Nabízel jim také peníze za setkání. Osobně si nedokážu představit kolik těch obětí bude, ale bude jich několik set.