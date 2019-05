Na zákon o zdanění náhrad církvím dává ústavní stížnost 42 senátorů

Zákon navržený komunisty přitom prosadili spolu s nimi poslanci ANO, ČSSD a SPD.



„Je to v rozporu s principem právní jistoty,“ řekl ke zdanění náhrad církvím předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Přirovnal to k tomu, jako kdyby policie vypátrala zloděje automobilu, vrátila ho původnímu vlastníkovi, ale stát by pak původně okradeného nutil platit daň za to, že mu bylo vráceno to, co mu bylo ukradeno.

Šéf senátního klubu ODS Miloš Vystrčil označil zákon za podvod na voličích od těch stran, které ho prosadily, protože vědí, že ho Ústavní soud zruší.



Připravujeme další informace.