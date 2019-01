Je tu den hlasování o zdanění náhrad církvím, na němž trvají komunisté

Zdanění náhrad, které dostávají církve za majetek nevydaný v restitucích, podporují ale nejen komunisté, ale i hnutí ANO a ČSSD. Výši náhrad totiž strany, které domluvily podobu vlády, považují za nadhodnocenou.

„Byly prodražené o 54 miliard a proto už pět let říkám, že je třeba to zdanit,“ řekl před zformováním své menšinové vlády tolerované komunisty premiér a předseda ANO Andrej Babiš. V minulém volebním období ANO a ČSSD zdanění náhrad nemohly prosadit, protože byly v koalici s KDU-ČSL a pro křesťanské demokraty to bylo nepřijatelné.

Teď se parlamentní většina může opřít i o hlasy opoziční SPD Tomia Okamury, pokud by náhodou některé vládní hlasy vypadly. Zákon tedy téměř jistě projde, a to i přehlasováním Senátu, kde jsou příznivci zdanění náhrad církvím v menšině.

Zákon ale skončí u Ústavního soudu, na nějž se obrátí církve či pravicová opozice. Náhrady církvím totiž garantuje nejen zákon, ale také smlouvy, které se státem zastoupeným expremiérem Petrem Nečasem církve podepsaly. „Zabýváme se evergreenem, který Ústavní soud shodí,“ řekl ve Sněmovně při projednávání zákona místopředseda lidovců Ondřej Benešík. Stejný názor mají TOP 09 i ODS.

Očekává se, že schvalování zákona ve Sněmovně se ještě pravice pokusí přibrzdit, ale zastánci zdanění náhrad mají momentálně v dolní komoře převahu. Začátkem ledna rozpočtový výbor podpořil návrh poslance ODS Marka Bendy na odklad zákona o dva roky, když pro to byli i poslanci ANO. Ale když se začali komunisté zlobit, šéf klubu ANO Jaroslav Faltýnek to označil jen za „šum“ a on i ministryně financí Alena Schillerová řekli, že zákon má začít platit již od roku 2020.

VIDEO: Žádná jiná země neobdarovala církve tak štědře, kritizoval zákon Grebeníček Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Žádná jiná země neobdarovala církve tak štědře jako převážně ateistická Česká republika,“ tvrdí komunistický poslanec Miroslav Grebeníček. Nepřipouští, že jde o vracení ukradeného majetku. Na křest jeho knihy Ve znamení kříže dorazil před Vánoci i ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD, knihu podpořil a potvrdil tak, že v této věci je s komunisty na jedné palubě.



Stát by ročně mohl získat zpět 380 milionů, míní komunisté

Stát by zdaněním náhrad mohl podle zdůvodnění KSČM získat každoročně zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard, které církvím posílá. Platný zákon počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun.

Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 miliard korun navyšovaných o inflaci. Zákon má také pomoci k postupné odluce státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na jejich činnost se totiž postupně snižují až na nulu v roce 2030.