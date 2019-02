Senátoři se chystají odsoudit zákon o zdanění náhrad církvím

Ve Sněmovně bylo pro zákon 106 ze 172 přítomných poslanců z ANO, ČSSD, KSČM a SPD, ostatní strany se zdaněním náhrad církvím nesouhlasily.



Schválení zákona představuje podle ODS, KDU-ČSL i STAN porušení základních principů právního státu. Zákon téměř jistě skončí u Ústavního soudu.Předseda senátorského klubu KDU-ČSL Petr Šilar řekl, že pokud Sněmovna přehlasuje Senát, jeho strana ústavní stížnost iniciuje.

Podle předsedy klubu ODS Miloše Vystrčila připravené senátní stanovisko potvrzuje, že Senát je ochránce právního státu a základních principů, které by měly v demokratické společnosti platit. Přijetím zákona by stát porušil své slovo a tím by dal najevo, že není možné se na stát spolehnout.

„Protiústavnost spatřuji hlavně a dominantně v tom, že návrh narušuje právo legitimního očekávání těch, kteří mají peníze přijímat na základě uzavřených smluv,“ řekl Zdeněk Hraba, senátor z klubu STAN. Připomněl, že zákon zasahuje do smluv uzavřených mezi vládou a církvemi.

Klub ANO se podle předsedkyně senátorského klubu Zdeňky Hamousová domnívá, že by náhrady měly podléhat zdanění. Očekává ale také, že záležitost skončí u Ústavního soudu. Zastánci zdanění náhrad argumentují, že jejich výše je nadhodnocená.