Názor, že Paroubek parazituje, nestačil. Podle soudu může iniciály ČSSD použít

Volební senát ale návrh zamítl, SOCDEM se podle něj měla bránit dřív, koalice ČSSD má značku registrovanou už od června loňského roku. NSS o rozhodnutí informoval v tiskové zprávě.

„Sociální demokracie bere na vědomí informaci o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Ze strany představitelů České suverenity jde o opakované klamavé jednání. Příkladem je zneužití jména hnutí Pro Prahu pro registraci stejnojmenné kandidátky v komunálních volbách 2014,“ sdělil předseda SOCDEM Michal Šmarda.

Uvedl, že strana bude pokračovat v ochraně svých práv a že je podle něj nutné novelizovat volební legislativu a pravidla pro registraci stran a kandidátních listin. „Situace, kdy kromě Sociální demokracie a koalice zneužívající zkratku ČSSD jsou registrovány dvě kandidátky začínající slovem ‚ANO‘ a dvě kandidáty začínající slovem ‚PRO‘ svědčí o potřebě takové novelizace,“ dodal Šmarda.

Česká strana sociálně demokratická využívala zkratku ČSSD v době, kdy byla parlamentní i vládní stranou. Poté změnila název na Sociální demokracii a zkratku na SOCDEM. Původní zkratky se chopila politická strana ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, která je spolu s hnutím Směr Česká republika a stranou Domov součástí koalice ČSSD pro eurovolby.

SOCDEM se měla ozvat dřív, rozhodl senát

Volební senát upozornil, že koalice nezačala zkratku ČSSD používat až pro registraci ve volbách do Evropského parlamentu, ale má ji zapsanou v rejstříku politických stran a hnutí od června 2023. „Zrušení registrace politického subjektu pro volby kvůli zaměnitelnosti jeho názvu je velmi vážným zásahem do ústavně garantovaného volebního práva a je možné k němu přistoupit jen zcela výjimečně, jestliže zde nebyl jiný procesní prostředek ochrany práva. V tomto případě však název koalice ČSSD odpovídá zkratce a součásti názvu jedné z politických stran, které ji tvoří. To je podstata sporu. Tento název a tato zkratka politické strany jsou přitom platně zapsány v rejstříku politických stran a hnutí a tento zápis nebyl právně zpochybněn,“ uvedl NSS v tiskové zprávě.

SOCDEM měla podle něj brojit proti registraci zkratky ČSSD mnohem dříve, a to buďto žalobou proti nezákonnému zásahu nebo žalobou na ochranu názvu v občanském soudním řízení. Nic z toho ale neudělala.

„Napadené rozhodnutí ministerstva o registraci kandidátní listiny koalice ČSSD pro volby do Evropského parlamentu tedy odpovídá nezpochybněnému stavu zápisu jedné z politických stran, která je součástí koalice, v rejstříku politických stran a hnutí, a je tak v souladu se zákonem,“ konstatoval předseda volebního senátu Tomáš Langášek.

SOCDEM jde do eurovoleb samostatně, lídrem je bývalý poslanec a ministr Lubomír Zaorálek. Koalici ČSSD vede Jiří Paroubek, někdejší premiér za sociální demokraty, tehdy vystupující pod zkratkou ČSSD, nyní jako SOCDEM.