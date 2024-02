Pět partnerů vládnout nemůže, hodnotí koalici Paroubek. S Rajchlem najde řeč

Poslechněte si celý rozhovor s Jiřím Paroubkem v Kontextu:

Pokud jde o Jindřicha Rajchla a jeho strany PRO, Paroubek říká, že „v osobnějším rozhovoru jsem zjistil, že v ekonomických otázkách nebo zahraniční politice se shodujeme. Myslím, že mainstreamová média z pana Rajchla dělají trošku většího bubáka, protože ty ony potřebují a zřejmě pan Babiš nebo dřív pan Zeman nestačí. Předtím jsem to byl i já a kdyby tu bubák nebyl, tak by nastalo všeobecné blaho a měli bychom se jako na zámku.“

Poslední rozkol mezi vládními partnery byl krok ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN) jmenovat zmocněncem pro euro ekonoma Petra Zahradníka, ale bez pověření vlády. To rozlítilo nejsilnějšího člena koalice ODS, jejíž ministr financí Zbyněk Stanjura nemá v plánu stanovit datum přijetí společné měny. V podcastu Paroubek zopakoval, že stát se to v jeho vládě, Dvořák by z ní letěl jako „supersonická střela“.

O premiérovi Petru Fialovi Paroubek říká, že „si osvojil filosofii ne lídra, ale moderátora ve sporech v koalici. Faktem je, že nezasahování do jednotlivých ministerstvech připomíná situaci první republiky.“ Tehdy dle Paroubka premiér ministrům do resortů nezasahoval, „protože když je koalice tvořena pěti, sedmi stranami, dnes zaplaťpánbůh jen pěti, tak je vlastně neovladatelná. Je to vlastně maximum možného, pro stát to dobré není a dle mého názoru tady horší vláda nebyla.“

O důvodech třenic v koalici a vyhrocené situaci podle Paroubka jasně vypovídají výsledky průzkumu MEDIAN, „protože když se dívají ti koaliční lídři na průzkumy popularity svých stran, tak samozřejmě musejí být znepokojeni. I když třeba půjdou v nějakých větších v nějaké koalici tak, jak to udělali předtím, tak se tam ztratí i ti maličtí kuliferdové, kteří mají třeba dneska dvě, tři procenta. Těm kuliferdům se bude hůře jednat s těmi většími, kteří se budou ptát: Jaký politický výtlak má vlastně ta vaše strana?“

Expremiér Paroubek si se svou novou ČSSD pomýšlí na návrat do sněmovny. Ve volbách se bude přetahovat do hlasy primárně s hnutím ANO dalšího expremiéra Andreje Babiše, který hraje na podobnou levicově-národoveckou strunu. „Je to paradoxní, že představitelem levicových voličů v této zemi je centristické hnutí, kde jsou spíš pravičáci a Andrej Babiš je z nich nejlevicovější,“ říká a dodává, že „možná, že je to i jeho přesvědčení a může prospět tomu voliči, ale v některých věcech není schopen překročit svůj stín.“

Tím má na mysli obrannou smlouvu se Spojenými státy, kterou Babiš podpořil ve sněmovně, a kterou Paroubek má za „vazalskou“.

Co pro Paroubka znamená suverenita Česka? Proč si myslí, že se Putin zastaví v ruskojazyčných oblastech Ukrajiny? Jaký problém má s obrannou smlouvou s USA? Proč si myslí, že má šanci prorazit ve volbách? Poslechněte si podcast Kontext, kde se dozvíte víc!