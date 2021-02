Poslanci rozhodnou o žádosti o nouzový stav, vláda chce víc omezit pohyb

Premiér Andrej Babiš bude proto ještě před mimořádnou schůzí, která začíná v 9 hodin, přesvědčovat lídry opozičních stran, aby vládě vyšli vstříc. Bez nouzového stavu, jen podle pandemického zákona, který budou poslanci v pátek znovu také schvalovat, nemůže totiž vláda omezovat lidem pohyb ani shromažďování.

„Potřebujeme na tři týdny maximálně omezit mobilitu obyvatelstva,“ řekl premiér Andrej Babiš po čtvrtečním jednání vlády. Opozici chce představit i další plány vlády, kdy kromě zákazu pohybu mezi okresy počítá s úplným uzavřením škol a že se také na tři týdny zavře významná část obchodů.



Nouzový stav byl původně schválen jen do 14. února a Sněmovna ho odmítla prodloužit. Vláda ho přesto vyhlásila znovu do konce února a opřela se přitom o žádost hejtmanů.

Jenže podle mnoha ústavních právníků to nebyl právně čistý postup. Vláda se pak s opozicí dohodla na podobě nového pandemického zákona, podle nějž bude moci ministr zdravotnictví pod kontrolou Sněmovny uzavírat obchody i služby i bez nouzového stavu. Zároveň poslanci rozhodli, že nouzový stav skončí s účinností pandemického zákona, ale nejpozději 27. února.

Vláda v tuto chvíli nemá vůbec jistotu, že opozice její žádost podpoří. u Opoziční blok ODS, KDU-ČSL a TOP 09 už uvedl, že vláda má pro další boj s koronavirem využít pravomoci vyplývající z pandemického zákona, nebo vyhlásit nový nouzový stav jen pro opatření, které jinak vyhlásit nelze.

„Chceme, ať vláda nedělá další a další legislativní chyby, proto je v této situaci jediné možné řešení, aby vláda po skončení současného stavu nouze vyhlásila sama stav nouze,“ sdělil iDNES.cz šéf lidovců Marian Jurečka.

Piráti požadují podporu seniorů při nákupu respirátorů FFP2, protože vláda počítá s tím, že od začátku března nebude možná respirátory při nákupech v obchodech a ve veřejné dopravě nahradit ani dvěma na sobě položenými chirurgickými rouškami.

Šéf komunistů Vojtěch Filip naznačil, že klíčová pro KSČM bude ochota vlády pořídit vakcíny i mimo Evropskou unii. Jinými slovy, zda vláda i bez schválení Evropskou lékovou agenturou koupí ruskou vakcínu Sputnik V.



Poslanci rozhodnou znovu i o pandemickém zákonu

Sněmovnu čeká ještě před rozhodnutím o nouzovém stavu podruhé hlasování o pandemickém zákonu. Poslanci ho původně přijali v podobě, kdy by mohla dál platit opatření vyhlášení ministerstvem zdravotnictví i po skončení pandemické pohotovosti, nad níž bude mít kontrolu Sněmovna a bude ji moci i zrušit. Opoziční politici si pak uvědomili, že to je chyba v rozporu s původním zájmem, aby Sněmovna mohla kontrolovat vládu, a Senát to upravil. Na změnu, která omezení obchodu či služeb sváže se stavem pandemické pohotovosti, kývl i ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Poslanci by také měli znovu hlasovat o zákonu pro bonusu k nemocenské až 370 korun po dobu karantény. Smyslem zákona je, aby se jí lidé kvůli obavě z nižších příjmů na nemocenské nevyhýbali. Senát zákon vrátil s tím, aby na příspěvek byl nárok dva týdny, ne jen deset dnů, jak původně vláda navrhla. Horní komora parlamentu to udělala jen pár hodin před tím, než vláda oznámila, že doba karantény se kvůli mutacím koronaviru znovu prodlouží a to z 10 na 14 dnů.