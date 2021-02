Česko má pandemický zákon. Ministr bude moci zavírat obchody, omezit pohyb ne

Ministerstvo zdravotnictví nebo hygienické stanice budou moci nad rámec oprávnění ze zákona o ochraně veřejného zdraví omezit celostátně nebo regionálně veřejnou dopravu, obchody, holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry a podobné služby, bazény a koupaliště, soukromé a veřejné akce i vysoké školy.

Bez respirátoru s pokutou až 30 tisíc korun

Budou moci nařídit používání ochranných prostředků a vydat příkaz k testování zaměstnanců na covid-19. Za nenošení roušek nebo respirátorů bude lidem hrozit postih až 30 tisíc korun.

Každé dva týdny se bude přezkoumávat potřebnost restrikcí, vláda o nich ve stejném intervalu bude muset informovat Sněmovnu. Návrhy na zrušení ministerského mimořádného opatření se bude zabývat Nejvyšší správní soud, opatření hygienických stanic budou moci lidé napadnout u krajských soudů.

Ministerstvo zdravotnictví bude moci žádat v souvislosti s epidemií covidu-19 o pomoc složky integrovaného záchranného systému. Vláda bude moci rozhodnout o využití armády.

Co nový pandemický zákon ale neumožňuje, je omezení pohybu, což je ovšem přesně to, oč vláda nyní usiluje. Podle pandemického zákona se také nebudou smět omezovat veřejná shromáždění.

Omezení obchodu či služeb bude svázáno se stavem pandemické pohotovosti, nad nímž bude mít kontrolu Sněmovna. Bude moci ji kdykoli ukončit. Na to kývl i ministr zdravotnictví Jan Blatný. Podpořil i další úpravu navrženou Senátem, aby opatření vyhlašována krajskými hygienickými stanicemi podléhala předchozímu schválení vládou.

Původně pandemický zákon poslanci přijali v podobě, kdy by mohla dál platit opatření vyhlášení ministerstvem zdravotnictví i po skončení pandemické pohotovosti. Opoziční politici si pak uvědomili, že to je chyba v rozporu s původním zájmem, aby Sněmovna mohla kontrolovat vládu, a Senát to upravil. Zákon nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Kompenzace za skutečnou škodu

Klíčová pro přijetí zákona byla dohoda vlády a opozice o kompenzacích pro lidi postižené opatřeními proti šíření koronaviru. Stát bude povinen nahradit právnickým a fyzickým osobám skutečnou škodu, která vznikne při pandemické pohotovosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními.

Podnikatel prokáže škodu, od toho se odpočtou všechny vyplacené kompenzace a s tím se obrátí na ministerstvo financí. „My jsme vytvořili prostor, že pokud to ministerstvo financí odmítne, bude šance soudního přezkumu,“ řekl šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura, když Sněmovna zákon schválila poprvé.