EU chce do léta očkovací pas. Na využití pro cesty se lídři neshodnou

„Epidemiologická situace je stále vážná a dále ji komplikují nové varianty (viru). Proto musíme pokračovat v přísných omezeních a zároveň zesílit snahu o rychlejší získávání vakcín,“ uvedli šéfové států a vlád v přijatém prohlášení.



Lídři unijních zemí se ve čtvrtek podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové shodli na tom, že chtějí do tří měsíců připravit parametry jednotného digitálního očkovacího certifikátu, od něhož si některé země slibují usnadnění cest přes hranice a oživení strádajícího turistického ruchu.



Zatímco jihoevropské země či například Rakousko „vakcinační pasy“ prosazují, Německo či Francie jsou opatrnější a zdůrazňují, že jejich případné zavedení nesmí diskriminovat neočkované jedince. Německá kancléřka Angela Merkelová uvedla, že je konsensus o nutnosti mít očkovací certifikáty, ale zatím není jasná představa, k jakému účelu je přesně použít.



Server Euractiv podotýká, že harmonizace certifikátů a obecně technická část takového systému je velkou výzvou. Von der Leyenová uvedla, že Google a Apple již nabízejí svá řešení očkovacích certifikátů. „Chceme unijní řešení,“ zdůraznila.

Řecko, které spustilo vlastní certifikát pro lidi naočkované dvěma dávkami vakcíny, už uzavřelo dohodu o očkovacích průkazech s Izraelem a o další jedná s Velkou Británií. Euractiv s odvoláním na své zdroje z EU tvrdí, že než blok najde cestu, lze očekávat více bilaterárních dohod. Evropská komise se ně ale dívá skepticky. Obává se, že vytvoří uvnitř Schengenu „chaotickou situaci“.

Německý deník Die Welt označuje plán za „další velký evropský slib a tentokrát musí EU a členské státy udělat vše proto, aby ho splnili“. List připomíná, že propojení aplikací členských států monitorujících šíření koronaviru v zemi skončilo „přinejmenším na půl cesty“.

Očkování je na dobré cestě, tvrdí Leyenová

Leyenová po rokování prohlásila, že jednání s firmami jsou na dobré cestě a že je pro sedmadvacítku unijních zemí reálné splnit Bruselem dříve stanovený cíl, tedy naočkovat do konce léta 70 procent dospělých obyvatel. „Pokud se podíváte na čísla, jsme optimisté co se týče naší kapacity dosáhnout tohoto cíle,“ řekla novinářům von der Leyenová.



Během videokonference prezentovala lídrům údaje, podle nichž unijní země do konce března dostanou okolo 100 milionů očkovacích dávek, ve druhém čtvrtletí by však měl proud vakcín do EU výrazně zrychlit a do konce června by mohlo přibýt dalších téměř 500 milionů. Potvrzených je z nich však zatím jen necelá polovina a i vzhledem k problémům s doručováním vakcín zejména od společnosti AstraZeneca jsou někteří politici ohledně dosažení zmíněného cíle skeptičtí. Šéf britsko-švédské společnosti Pascal Soriot v debatě s europoslanci prohlásil, že věří tomu, že firma ve druhém čtvrtletí splní své závazky k unii, které má dodat 180 milionů dávek.

Lídři ve snaze urychlit vakcinaci také vyzvali komisi k větší podpoře vzájemné spolupráce výrobců očkovacích látek a k usnadnění dodávek surovin potřebných pro jejich produkci, jejíž nedostatečná velikost je hlavní příčinou pomalého rozjezdu celounijní očkovací kampaně.

Země také sjednotily svůj pohled na přiměřenost kontrol na hranicích. Političtí vůdci se shodli, že přes přísná cestovní omezení musí fungovat plynulý provoz nákladní dopravy. V současnosti se přitom kvůli testům požadovaným Německem tvoří fronty kamionů na jeho hranicích s Českem a Rakouskem.

„Rázně jsem doporučila, aby země dbaly na dodržování zelených pruhů pro kamiony,“ prohlásila po jednání šéfka komise Ursula von der Leyenová s odkazem na pruhy pro rychlý průjezd nákladní dopravy přes hranice. Podle diplomatického zdroje Hospodářských novin německá kancléřka Angela Merkelová na jednání přislíbila, že testování řidičů kamionů její země zruší.