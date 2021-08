Jdeme do nich, hlásá Šlachta. Představí finále kampaně Přísahy a lídry

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Zatím je to název akce,“ odvětila mluvčí Přísahy Karolína Skrčená na dotaz iDNES.cz, zda právě tato slova budou volebním heslem Přísahy.

Hnutí, které založil bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, má podle srpnového průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi šanci získat ve volbách 6 procent hlasů, což by Přísahu katapultovalo do Sněmovny. To, že tuto šanci skutečně má, ukazuje i většina dalších předvolebních průzkumů z poslední doby.

Sám Šlachta před pár dny ve svém pořadu Napřímo naznačil, že nemá malé cíle. „Umím si představit, že budu ministr vnitra,“ prohlásil. Řekl také, že nepodpoří vládu, ve které bude trestně stíhaná osoba.

Šlachta se jinak zatím pečlivě vyhýbá tomu, aby před volbami řekl, se kterými stranami možná spolupráce je a se kterými ne. „My chceme jít s těmi, kde se potkáme v programových věcech,“ říká pouze obecně.



Odmítá, co je mu předhazováno, že jeho Přísaha je jen béčko hnutí ANO. „Nikdy jsem nikomu nedělal béčko. Žádné béčko nejsme. Nikdo nic není schopen vytáhnout, jsou to jenom kecy plané některých oslů, kteří nic jiného neumějí tvrdit,“ prohlásil Šlachta.