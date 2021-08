Začátek školy v otázkách a odpovědích: koho minou testy a jak s respirátory

1 Nastoupí do škol všichni žáci a studenti?

Ano, povinná školní docházka s osobní přítomností se bude týkat všech. Výjimkou je odmítnutí testu i nošení zakrytí dýchacích cest, v takovém případě se bude docházka řešit individuálně, ovšem jen do 10. září, kdy opatření skončí a tak i tito žáci budou smět do škol nastoupit.



2 Jak bude vypadat testování?

Šéfové resortů školství a zdravotnictví Robert Plaga s Adamem Vojtěchem v pondělí na tiskové konferenci uvedli, že na začátku školního roku bude provedeno screeningové testování, které ukáže zásadní obraz, jak jsme na tom s epidemiologickou situací po skončení prázdnin.

V praxi to pro žáky znamená absolvování tří antigenních testů v prvních deseti dnech výuky, konkrétně 1. nebo 2. září (posunutý termín platí pro prvňáčky), dále pak 6. a 9. září. Antigenní testy hradí stát. Pokud se škola rozhodne pro použití přesnějších PCR testů, musí si je zajistit sama, testovat by pak ale stačilo jen ve dvou termínech.

Podle výsledků pak ministerstvo rozhodne o dalším testování. Pokud jej ukončí, nebudou pokračovat ani omezení pro žáky a studenty, kteří se odmítnou nechat testovat. Pro všechny by pak měly platit stejné podmínky.

Pokud by ale ve školách v jednom okrese bylo více než 25 pozitivních případů na 100 000 provedených testů, testování by pokračovalo do konce září, vždy jednou týdně. Není zatím nijak upraveno případné prodloužení restrikcí pro netestované, o tom by rozhodla krajská hygienická stanice.

3 Co když se někdo testovat odmítne?

Děti, které odmítnou testování (případně o tom rozhodnou jejich zákonní zástupci), budou muset mít i při výuce roušku či respirátor, nebudou smět cvičit uvnitř, zpívat a při jídle a pití budou muset dodržovat odstup od ostatních. Výjimku budou mít očkovaní a ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali covid-19. Všechna tato omezení budou platit zatím jen do konce testování, dále se bude rozhodovat podle výsledků.

4 Co se stane, když bude test pozitivní?

V případě pozitivního testu nebo podezření na onemocnění bude školák umístěn do izolace, kde si ho vyzvednou rodiče.

Třída pak nepůjde do karantény, jak tomu bylo v předchozím školním roce, pouze se všichni, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu poslední dva dny, otestují PCR testem. Po negativním výsledku budou žáci moct pokračovat v klasické výuce.

5 Kdo se testování vyhne?

Děti se nebudou muset testovat, pokud mají dokončené očkování, prodělaly onemocnění covid-19 nebo doloží potvrzení o provedení testu u poskytovatele zdravotních služeb.

6 Budou se muset nosit roušky či respirátory?

Jak bude vypadat povinnost mít zakrytá ústa a nos, ještě není jisté, bude se to odvíjet od aktuálního nařízení ministerstva zdravotnictví. Předpokládá se ale, že žáci budou smět ve třídách ochranu dýchacích cest odložit, s výjimkou těch, co se odmítli testovat.

Jiné to bude ve společných prostorách, jako je například jídelna. Tam bude pravděpodobně povinnost nosit zakrytá nos a ústa platit i nadále.

7 Jak bude vypadat setkávání školáku?

Nadále zůstává doporučení co nejvíce omezit vzájemné potkávání jednotlivých tříd, už právě i kvůli tomu, aby studenti museli používat ústenky co nejméně.

8 Budou školní výlety a jiné akce?

Ano, ačkoliv ministerstvo doporučuje datum konání odsunout na epidemiologicky příznivější dobu. Pokud se akce bude konat, měla by být pouze v rámci jedné třídy a za zvýšených hygienických podmínek.

9 Jak to bude vypadat ve školkách?

V mateřských školách bude podle ministerstva školství i nadále platit, že děti nemusí mít roušky a nemusí se testovat.

10 V jakém režimu budou vysoké školy?

V případě vysokých škol upravuje manuál pouze provoz na kolejích, kdy je po studentech požadováno doložení bezinfekčnosti. Jiná opatření zatím ministerstvo nevydalo, nicméně vzhledem k posunutému začátku akademického roku u většiny vysokých škol se tak ještě stát může.