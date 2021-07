Hledat žáky o prázdninách ve škole je asi to poslední, co by člověka napadlo. Letos to však neplatí. Po celé republice totiž ve stovkách základních škol probíhá během léta skoro šest tisíc letních doučovacích kempů, pro bezmála sto tisíc dětí. MF DNES přináší reportáž z doučovacího kempu v pražské škole.