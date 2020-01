Poslanci podpořili, aby dva či tři lidé mohli sdílet jedno pracovní místo

Dva i více zaměstnanců budou moci sdílet jedno pracovní místo s kratším pracovním úvazkem, aby dohromady naplnili celou stanovenou pracovní dobu. Ministerstvo práce a sociálních věcí si od změny slibuje zlepšení zaměstnávání matek s malými dětmi či seniorů. Zaměstnavatele by chtěla Maláčová motivovat ke zřizování sdílených míst dotacemi.



„Zkušenosti podnikatelů, se kterými hovořím o flexibilních a částečných pracovních úvazcích hovoří o problému, který tento zákon neřeší. Opravdu jsou flexibilní nebo částečné úvazky pro ně prostě dražší,“ řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová.

Vyhovovalo by vám sdílet jedno pracovní místo s jiným lidmi?

ANO 19 NE 52

„Je velmi snadné něco v dobrém úmyslu zakotvit do zákona, důležité ale je, zda zaměstnavatelé v praxi budou sdílená pracovní místa skutečně zřizovat a využívat. A já se obávám, že z hlediska motivace to, vážená paní ministryně, nemáte úplně dobře promyšlené nebo domyšlené,“ řekl Jan Bauer z ODS.



První místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová se pozastavila nad možnými dotacemi zaměstnavatelům. „Ten návrh by byl motivační jenom za dodání dotace, která samozřejmě v zákoně obsažena není, ale uvažuje se o ní, mluví se o ní. A nám to připadá, že to nedává smysl,“ řekla Richterová. Už dnes podle ní firmy, když chtějí, sdílená pracovní místa mít mohou.

Vládní návrh, jímž se nyní zabývat výbory Sněmovny, počítá i s novými pravidly pro výpočet dovolené. Dovolená by se podle vládního návrhu neměla poskytovat za odpracované dny, ale za odpracovanou dobu. Spojovala by se tedy s týdenní pracovní dobou a odrazily by se v ní snížené úvazky.