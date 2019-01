Balíček na pomoc rodinám: vyšší rodičovský příspěvek i zálohované výživné

Pokud jde o zálohované výživné, pracuje Maláčová se dvěma verzemi. „První je, že když nedochází k platbě výživného, většinou matka, rodič, který pečuje o dítě, podá žádost o exekuci a poté může požádat stát o proplácení výživného, zároveň je ale zastropován okruh lidí, kterých by se to mělo týkat a to na 2,7 násobku životního minima, a stát by měl pomoci, zaskočit za neplatícího rodiče a měl by pomoci vymáhat to výživné. Druhá verze je bez zastropování. To znamená nemělo by se to týkat jen příjmově nejnižších domácností, ale veškerých domácností,“ řekla v úterý Maláčová.

Ministryně preferuje zálohované výživné bez omezení příjmu

Řekla novinářům, že se přiklání ke druhé verzi, tedy aby se to týkalo všech rodin, i těch s vyšším příjmem než je 2,7násobek životního minima, o jehož zvýšení při pondělním jednání marně usilovala. ANO se ve vládě postavilo proti tomu, požaduje, aby zvýšení životního minima předcházela celková revize sociálních dávek, s čímž se Maláčová nyní ztotožnila.

Právě osud zákona o zálohovaném výživném pro ni bude významný při hodnocení, zda je plněna koaliční dohoda mezi ČSSD a hnutí ANO. Sociální demokraté totiž zálohované výživné navrhují marně již delší dobu.

„V celém balíčku také pracujeme s problematikou vymáhání výživného, aby to bylo jednodušší,“ uvedla Maláčová. Kvůli výživnému podle ní ještě proběhne koaliční jednání s hnutím ANO. Náklady na zálohované výživné ministerstvo odhaduje na 800 milionů až miliardu korun ročně.

Zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc korun od ledna

Součástí prorodinného balíčku bude zvýšení rodičovského příspěvku od ledna 2020 z 220 tisíc korun na 300 tisíc korun. Na tom je už sociální demokracie s ANO domluvená. Původně ČSSD plánovala rodičovský příspěvek zvýšit už letos o 40 tisíc korun a později o dalších 40 tisíc, ale ministryně financí Alena Schillerová z ANO přišla s tím, že se vše má provést naráz od příštího roku. „Deset let se tady nenavyšovala rodičovská,“ zdůraznila ministryně práce a sociálních věcí. Ona sama má politické ambice. Na březnovém sjezdu bude kandidovat na řadovou místopředsedkyni ČSSD. Vyšší ambice nyní nemá.

„Chceme ocenit péče a finančně přilepšit pečujícím rodinám. Zároveň chceme pomoci rodinám, které chtějí slaďovat práci a rodinu,“ uvedla. Co se týká provozu dětských skupin, navrhne Maláčová, aby na příspěvek ze státního rozpočtu měli nárok ti, kdo splní určité podmínky ze státního rozpočtu. Součástí tohoto návrhu bude i zajištění financování „mikrojeslí“ z rozpočtu.

Stát by přispíval na provoz mikrojeslí, a to 7 500 korun měsíčně na dítě. V mikrojeslích, které by mohly být i v domácnosti, by mohly být najednou maximálně čtyři děti. Podmínkou fungování mikrojeslí má být to, že by byly v provozu každý pracovní den aspoň šest hodin. Zatím v Česku existuje zhruba sedm desítek mikrojeslí financovaných jako pilotní projekt z Evropského sociálního fondu.

Čtvrtá součást balíčku bude sdílené pracovní místo. „Jde o to, že si zaměstnavatelé často stěžují, že částečné pracovní úvazky jim zvyšují náklady. Ta idea je, že je jedno celé místo a lidé, dvě nebo tři osoby, se střídají, přičemž tam bude možnost zastoupení v případě nemoci či dovolené.“



Maláčová se spojit všechny tyto návrhy do jednoho, aby se jednalo o ucelený návrh ve všech oblastech, které dnes podle ní v podpoře rodin nejvíce chybí. „Jsou to všechno opatření, která spolu souvisí a chtěla bych prorodinný balíček předložit na jaře tohoto roku,“ řekla Maláčová. „Chtěla bych, aby dítě neznamenalo finanční propad, to je moje vize,“ popsala v úterý svou dlouhodobou vizi.