Stát začíná drasticky škrtat. Ministři jsou v šoku a řeší, kde ušetří

Někteří ministři jsou tak šokováni, že plánu ani nevěří, a je tedy zřejmé, že o úspory se Schillerovou ještě svedou boj.

„Zasáhne nás to nejvíc. Paní ministryně financí chtěla asi udělat bububu, abychom pracovali efektivně. Jenom my máme program Výstavba na tři miliardy ročně, takže rozpočet 2,9 je opravdu nereálný,“ reagovala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.



Možná se bude škrtat i v programu Zelená úsporám. Nepostaví se porodnice v Brně. Ohrožená je stavba dálnic. Bát by se měly i banky, na které ČSSD opět vytahuje sektorovou daň. Klíčové koaliční jednání na téma úspory má být 3. března.

Propouštějte lidi

„Nejvíce ohrožená“ ministryně Dostálová si tak ještě nemusí úplně zoufat, protože o šetření se v koalici povede tvrdá diskuse. Sociální demokracie totiž nesouhlasí se samotným postupem, kdy Schillerová poslala ministrům psaní s navrženou sumou v miliardách a poraďte si.

„Nesouhlasím například s plošným propouštěním státních zaměstnanců. Jsme ale připraveni vést diskusi nad tím, které agendy stát nebude vykonávat, a tím ušetřit. Budeme se muset bavit například o sektorové dani a o revizi nepřehledných výjimek v daňovém systému,“ říká předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček.

Sociální demokraté jsou podle informací MFDNES připraveni obětovat v září zavedené slevy na jízdné pro nejmladší a nejstarší pasažéry, aby bylo na zvýšení penzí. To je položka, o kterou by ještě navíc narostly výdaje. Slevy na vlak a autobus to mají nahnuté i proto, že na nich nelpí ministr dopravy Dan Ťok.

„Principiálně bych byl pro to, aby se to neměnilo, protože takové věci se nedělají na jeden rok, ale kdyby se mělo nějak zásadně hodně šetřit, tak je to jedna z položek, kde by se šetřit mohlo,“ řekl Ťok v pondělí. Zároveň dodal, že slevy přijdou na půl miliardy korun měsíčně, šest miliard za rok a ani jejich škrtnutí by nestačilo, pokud má jeho resort uspořit 14 miliard korun.

Jenže ani slevy nebude úplně jednoduché škrtnout, protože levnější jízdenky pro důchodce pro změnu leží na srdci komunistům, kteří drží vládu. A budou slevy hájit. „S paní ministryní financí určitě budeme jednat. Šetření by se totiž rozhodně nemělo dotknout slev pro důchodce nebo Zelené úsporám. Mělo by se spíš zaměřit na provoz jednotlivých aparátů,“ říká místopředseda KSČM Stanislav Grospič.

Kolik budou muset příští rok ušetřit jednotlivá ministerstva?

MINISTERSTVO ROZPOČET 2019 (mld Kč) ROZPOČET 2020 (mld Kč) Doprava 53 39 Místní rozvoj 4,9 2,8 Vnitro 76 72 Obrana 66 76 Zemědělství 24 18 Práce a sociální věci 627 669 Životní prostředí 6,2 5,3 Školství 195 198 Spravedlnost 30 29 Zdravotnictví 7,3 6,2 Kultura 14 12 Průmysl 35 35 Zahraniční věci 8,1 7,2 Finance 23 20

Pikantní je, že Andrej Babiš se Schillerovou naordinovali největší úspory vlastním ministrům, spíš než ČSSD. Ministerstvo dopravy by přišlo oproti roku 2019 o 14 miliard korun. Nejvíc by ale „krvácelo“ vzhledem k výši vlastního rozpočtu ministerstvo pro místní rozvoj, kterému by klesl téměř na polovinu. „Vítězi“ jsou naopak ministerstvo práce, které si přilepší nejvíc, a ministerstvo obrany, které mělo oproti letošku dostat navíc deset miliard, ale dostane jen devět miliard.

Schillerová spolu s Babišem už na začátku února, kdy úspornou kúru avizovali, doporučili kolegům propustit 10 procent úředníků.

Ministr životního prostředí Richard Brabec spočítal, že deset procent propouštěných úředníků u něj znamená až 400 lidí třeba v inspekci životního prostředí nebo v Agentuře ochrany přírody a krajiny.

Pro ministerstvo vnitra by škrty znamenaly propuštění zhruba stovky lidí, jenomže vnitro potřebuje spíš nabírat. „Pokud chce třeba Andrej Babiš rozšířit program Ukrajina na 40 tisíc Ukrajinců (umožňuje snadnější vyřízení pracovního povolení – pozn. red.), tak to znamená pro odbor azylové politiky přijetí sta nových úředníků,“ říká zdroj z vnitra.

Exministr financí Miroslav Kalousek z TOP 09 vládě vytkl, že v posledních letech nabobtnal počet státních zaměstnanců. „Kdyby se hloupě nerozhazovalo v minulosti, tak by se teď nemuselo hloupě škrtat,“ prohlásil Kalousek. „Já bych dělal legislativní změny v oblasti mandatorních výdajů,“ zmínil Kalousek výdaje, mezi které patří dávky nebo dotace zaměstnavatelům.



A co říká vyděšeným reakcím kolegů Schillerová? „Konkrétní podoba opatření bude předmětem pokračující diskuse vládní koalice,“ vzkázal za Schillerovou mluvčí Michal Žurovec.