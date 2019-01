Bitva o školní obědy zdarma může dát přídavky na děti více rodinám

Podmínit obědy zdarma tím, že jde o rodinu s nárokem na dětské přídavky, navrhuje ministr školství za ANO Robert Plaga a podporuje to i premiér a šéf hnutí Andrej Babiš. Vláda jednání o návrhu přerušila a Plaga ho má dopracovat.

„Tam si dokážu představit, že by mělo dojít k navýšení na trojnásobek životního minima u přídavků na děti. zejména pokud budeme zavádět obědy do škol pro děti, které pobírají přídavky,“ řekla Maláčová při setkání s novináři.



„Jsem nakloněn debatě, jak ten návrh ještě více vyprecizovat,“ uvedl už v pondělí večer po jednání vlády Plaga, který nyní bude s ministerstvem práce na svém návrhu spolupracovat a předloží ho znovu zhruba do měsíce.



Zatím mají na přídavky na děti nárok rodiny, jejichž příjem je nižší než 2,7násobek životního minima. Pro samotného dospělého nyní životní minimum činí 3 410 korun, pro dospělé a děti v rodině je nižší a pohybuje se od 1 740 do 3 140 korun. Rodiče se dvěma malými dětmi do šesti let mají teď životní minimum 9 450 korun. U samoživitelky s osmiletým a šestnáctiletým potomkem nyní částka činí 7 730 korun. V pondělí marně ministři za ČSSD prosazovali růst životního minima o 11 procent.

ANO chce zvýšení životního minima podmínit revizí sociálních dávek. „Revize sociálních dávek je poměrně náročný úkol. Máme 16 druhů dávek, nelze do toho systému zasahovat jednotlivě, měly by být vzájemně propojeny,“ řekla v úterý Maláčová.

Při setkání s novináři ale přišla s nápadem na daňovou změnu. „U slevy na manželku bych odstranila podmínku manželství, nebo si dokážu představit, že by podmínkou slevy na manželku byla péče, to znamená že by ta osoba měla pečovat o dítě, seniora nebo zdravotně postiženou osobu,“ uvedla ministryně.