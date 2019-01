Sociální demokraté se vzepřeli. Vadí jim obědy zdarma jen pro část školáků

Přijetí Plagova návrhu by zajistilo obědy zdarma 170 tisícům dětem z mateřských i základních škol. Stálo by to 1,65 miliardy korun ročně. Až to projde vládou, schválit to bude muset hlavně parlament.



Hamáček ale při příchodu na jednání vlády řekl, že bude požadovat koaliční jednání kvůli rozdílným návrhům ČSSD a ANO na to, které děti mají mít ve škole obědy zdarma. Návrh ministra Plagy vidí Hamáček jako administrativně náročný.

„Nás v této věci čeká ještě koaliční jednání, protože tyto návrhy si konkurují a my máme celou řadu otázek, které jsou spojeny s návrhem pana ministra Plagy,“ řekl Hamáček. „To, co navrhuje pan ministr Plaga, podle kalkulace, kterou mám k dispozici, by znamenalo docela slušnou administrativní zátěž v řádu pracovníků, kteří by posuzovali, kdo na to nárok má a kdo nemá,“ uvedl předseda sociální demokracie.



„Máme celou řadu věcných připomínek, co se týká návrhu pana ministra Plagy,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Věří, že proto vláda ještě v pondělí definitivně nerozhodne.