ANO a ODS povinných pět týdnů dovolené nepodpořily, padly by jiné benefity

Pět týdnů dovolené již nyní dává svým zaměstnancům řada firem, ale ze zákona je nárok jen na volné čtyři týdny, a tak je pátý týden jako benefit. „Nárůst na pět týdnů si zaslouží všichni zaměstnanci,“ řekla poslankyně za KSČM Hana Aulická Jírovcová, která hájila svůj návrh.

„Pokládám tento návrh za nadbytečný. To, co navrhujete, je přikázat to i těm firmám, které si to nemohou dovolit,“ oponoval ji Petr Beitl z ODS.

Jste pro uzákonění povinných pěti týdnů dovolené?

ANO 82 NE 50

„Když nařídíte zákonem pět týdnů dovolené, firmy jiné benefity stáhnou, třeba sick days,“ argumentoval před poslanci odpůrce uzákonění nároku na pět týdnů dovolené, šéf Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. „Je to trend, ke kterému jednou dojdeme, ale musíme na něj mít,“ prohlásil. Přijetí návrhy by podle něj znamenalo náklady pro firmy až 35 miliard korun ročně a hrubý domácí produkt by podle Dlouhého klesl o jedno procento.



Zamítnutí návrh komunistů podpořilo deset přítomných poslanců vládního ANO a opoziční ODS, ostatní strany chtěly projednávání přerušit, dokud se poslanci nedostanou také k vládnímu návrhu na změnu zákoníku práce.

V něm ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová navrhuje zavedení sdílených pracovních míst i to, že dovolená by se neměla poskytovat za odpracované dny, ale za odpracovanou dobu.