O jedno pracovní místo se bude moci dělit více lidí, navrhuje vláda

Podle novely zákoníku práce by sdílená místa měla mít v Česku jasná pravidla od roku 2021. Ministerstvo práce si od změny slibuje zlepšení zaměstnávání matek s malými dětmi či seniorů.

Změnit by se mělo i započítávání dovolené. Ta by se neměla poskytovat za odpracované dny, ale za odpracovanou dobu. Spojovala by se tedy s týdenní pracovní dobou. Odrazily by se v ní tak snížené úvazky.

Na podobě kodexu se dohodli zástupci vládních stran, odboráři a zaměstnavatelé. Zavázali se, že do textu při projednávání v Parlamentu už nebudou zasahovat a umožní hladké schválení.