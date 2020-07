KOMENTÁŘ: Vyčerpat téma, ne posluchače. Kde jsou čeští Churchillové?

Dobrý proslov by měl být jako dámská sukně: dost dlouhý, aby zakryl subjekt, a dost krátký na to, aby vzbudil zájem. – To jsou slova sira Winstona Leonarda Spencera Churchilla, jednoho z největších světových státníků a politiků minulého století. A také jednoho z nejlepších politických rétorů všech dob.