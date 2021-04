Lipovská obvinila ředitele ČT ze střetu zájmů. Na zasedání přivedla policii

Lipovská na jednání Rady uvedla, že Dvořák čelí střetu zájmů. Česká televize si totiž podle ní objednala školicí služby u firmy GOPAS, kterou Petr Dvořák spoluvlastní a prohlásila, že jde o ohrožování „podstaty veřejnoprávní televize“.

Poté, co Lipovská obvinění vznesla, začala přestávka v jednání. Během té do budovy vstoupili policisté. „Kriminální policie se pohybuje někde v budově ČT,“ uvedl radní Zdeněk Šarapatka pro web FORUM 24, který o věci informoval.

O věci informoval na svém twitterovém účtu také Vít Kolář, ředitel divize komunikace a korporátních vztahů České televize. „Část Rady opustila jednací místnost, ti, co byli online, jsou odříznuti od informací. Do budovy vstoupili tři policisté, čtvrtý byl ve voze. Není jasné, co jsou zač. Není jasné, co teď rada dělá,“ napsal.

Newsroom ČT24 @NewsroomCT24 Radní Hana Lipovská dorazila na dnešní jednání Rady ČT v doprovodu těchto dvou mužů. Zda šlo o ochranku, neuvedla. Doprovodili ji na uzavřené zasedání rady. https://t.co/SEQagTQtFI oblíbit odpovědět

Připravujeme podrobnosti.