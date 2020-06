Lipovská navrhuje pro šéfa ČT nulovou odměnu. Upsala se peklu, míní Šarapatka

„ČT v roce 2019 sice hospodařila v souladu se schváleným vyrovnaným rozpočtem, nicméně účetně vyrovnaného rozpočtu bylo dosaženo pouze díky dalšímu rozpouštění Fondu televizních poplatků. Hospodaření ČT tak sice bylo vyrovnané účetně, nikoli ekonomicky. Ze střednědobého a dlouhodobého hlediska je takové hospodaření neudržitelné. Řádný hospodář takto nejedná,“ zdůvodnila svůj návrh Radě České televize Lipovská.

„Jedním z kritérií je podíl ČT na sledovanosti. Osobně jsem přesvědčena, že sledovanost by podle mého názoru neměla být hlavním ani stěžejním cílem veřejnoprávních médií. Je-li však uvedena jako kritérium, musí být také připomenuto, že podíl na sledovanosti meziročně klesl, a to z 30,13 % v roce 2018 na 29,99 % v roce 2019,“ napsal na své facebookové stránce Lipovská, že po volbě ředitele televize v roce 2011 do manažerské smlouvy zakotvila, že bonus bude udělen, pokud celkový podíl diváků ČT neklesne pod 30 procent.

Do Rady ČT, která má ve středu na programu Výroční zprávu o hospodaření ČT, informaci o plnění kritérií pro přiznání a určení výše ročního bonusu generálnímu řediteli, volby předsedy a místopředsedů rady, poslanci Lipovskou zvolili v květnu spolu s Lubomírem “Xaverem“ Veselým a Pavlem Matochou.

Lipovská spolupracuje s Bobošíkovou

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek byl výsledkem volby tak zklamán, že kvůli zvolení Lipovské, kterou prosazoval kardinál Dominik Duka, oznámil, že přemýšlí o odchodu z katolické církve a poslanec vládní ČSSD Roman Sklenák litoval, že dal důvěru menšinové vládě ANO a ČSSD.

Lipovská totiž úzce spolupracuje s Janou Bobošíkovou a zároveň působí v jejím Institutu svobody a demokracie. Bobošíková byla ředitelkou zpravodajství České televize na přelomu tisíciletí v době takzvané „televizní krize“, když zaměstnanci veřejnoprávní televize stávkovali proti tehdy zvolenému vedení.

„Bobošíkové Hana Lipovská se za funkci upsala peklu. Jak se s tím vyrovná její duchovní pastýř Dominik Duka, který ji vyslal do Rady České televize, lze už předem spekulovat: sebereflexi jako obvykle nečekejme,“ komentoval Šarapatka snahu Lipovské nevyplatit řediteli televize ČT Dvořákovi odměnu.

Hana Lipovská byla hostem Rozstřelu: