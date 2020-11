Vyhrožování policií, nepouštění ke slovu. Radní ČT se střetli kvůli dozoru

Novými členy dozorčí komise radní v prvním kole zvolili Michala Petrmana a Petra Juchelku. Do druhého kola následně postoupilo šest dalších kandidátů. Radní se chystají znovu hlasovat. Část z nich s tím však nesouhlasí.

„V situaci, kdy legislativní odborníci i senátoři hovoří o našem nezákonném postupu, považuji za naprosto nemožné, abychom dnes volili nové složení dozorčí komise. Kvůli nezákonnosti tedy žádám o vypuštění tohoto bodu,“ žádal před hlasováním radní Šarapatka.

Jeho návrh, aby se o složení dozorčí komise ve středu nejednalo, však většina radních zamítla. Šarapatka následně kritizoval, že se část radních před jednáním soukromě sešla a diskutovala o programu schůze. Během projevu ho však přerušil radní Pavel Matocha, který ve středu jednání řídil a odebral mu slovo. „Nikdy se v radě slovo nikomu neodebíralo. Zavolejte policii,“ reagoval Šarapatka.

Rada následně začala určovat postup pro zvolení dozorčí komise. Šarapatka, bývalý předseda rady Zdeněk Kühn a radní Jaroslav Dědič oznámili, že se hlasování nezúčastní, protože ho považují za nezákonné.

Postup části radních v čele s Hanou Lipovskou kritizoval i generální ředitel ČT Petr Dvořák. „Nemohli jsme ověřit nezávislost kandidátů, protože nám rada předem nesdělila jejich jména. Za ČT tedy nemohu garantovat jejich nezávislost,“ poznamenal Dvořák.

Dvořák se sešel s Babišem

Generální ředitel ČT se dopoledne před jednáním rady sešel s premiérem Andrejem Babišem. Ten měl Dvořáka ujistit, že doufá v uklidnění situace kolem rady veřejnoprávní televize. Mluvili o tom však jen okrajově.

Hlavním tématem schůzky byl zákon o DPH. Dvořák požádal premiéra o podporu úpravy zákona, která umožňuje veřejnoprávním médiím vracení DPH za pořízené zboží a služby stejně jako dosud, a to až do roku 2024. ČT by tak nemusela v dalších dvou letech omezovat veřejnou službu.

Premiér Babiš považuje návrh za racionální a bude se jím s ministryní financí Alenou Schillerovou zabývat. „S panem premiérem jsme na dnešní schůzce probírali financování České televize,“ nastínil po jednání ředitel ČT.

„Ve Sněmovně je totiž návrh zákona o DPH, který je pro Českou televizi zásadní z hlediska jejího financování v následujících letech. Návrh v tuto chvíli neobsahuje ujasnění toho, jak mají média veřejné služby, Česká televize a Český rozhlas, postupovat při odpočtu daně z přidané hodnoty po roce 2021,“ uvedl Dvořák.

Díky úpravě zůstane ČT3

Současná právní úprava umožňuje ČT získávat zaplacenou DPH až do roku 2021. ČT tak díky tomu získává 350 až 400 milionů Kč ročně, které dosud využívala na financování investic do přechodu na nový standard pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T2. Rozpočet ČT na letošní rok je 6,76 miliardy korun. Většinu příjmů tvoří koncesionářské poplatky.

Díky zachování vratek DPH by televize podle Dvořáka mohla zachovat vysílání programu ČT3 pro seniory nebo investovat více peněz do kultury, například prostřednictvím nově vznikajícího fondu audiovize, i do sportu. Tedy do segmentů, které jsou významně zasaženy pandemickou situací.

„Pan ředitel Dvořák mi vysvětlil, že by rádi uplatnili nárok na odpočet DPH za pořízené služby a to až do roku 2024. ČT díky tomu prý pak bude moct zainvestovat do kultury, sportu nebo do programu ČT3. Slíbil jsem mu, že to proberu s paní ministryní financí Schillerovou, protože právě v době boje s pandemií vnímám takovou službu pro lidi jako velmi důležitou,“ uvedl Babiš.