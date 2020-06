Z kritičky kontrolorkou. Do Rozstřelu přijde nová členka Rady ČT Lipovská

17:00 , aktualizováno 17:00

Její nominace do Rady České televize zvedla velkou vlnu kritiky, další zájem pak přineslo zvolení Hany Lipovské do tohoto kontrolního orgánu. Ekonomka totiž v minulosti veřejně zpochybnila smysl existence veřejnoprávních médií. Jak si svou práci v nové funkci představuje a jaké plány má do budoucna Lipovská přiblíží v pondělí v diskusním pořadu Rozstřel.