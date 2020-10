Roušky povinně ve městech i v autě s cizími, nařídil od středy Prymula

Kromě nošení roušek v autech nařídila vláda také povinnost mít zakryté dýchací cesty na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce.

„Ve všech zastavěných prostorách jsou nyní povinné roušky v případě, že se jedná o setkání v menší než dvoumetrové vzdálenost a nejde o členy jedné rodiny. Mimo zastavěné oblasti roušky požadovány nadále nejsou,“ uvedl po jednání vlády ministr zdravotnictví Roman Prymula. Upřesnil, že toto opatření neplatí také pro sportovce.

„Čím je chladnější počasí, tím narůstá význam roušek venku,“ dodal Prymula. Tím, že se na jaře zavedly, se podle něj snížil i výskyt jiných běžných respiračních chorob.



O případném zavedení lockdownu se podle jeho slov nebude na vládě diskutovat tento týden, protože opatření musí prokázat účinnost za 14 dnů. „Musíme se podívat na čísla, která tady budou,“ podotkl.



Vláda také schválila, že v domovech seniorů by měly být vyčleněny prostory pro nemocné koronavirem a k tomu i potřebný personál. „Všechna tato opatření jsou nezbytná. Ta poslední, o kterých jsem se zmínil, vychází ze stávající situace, která se v posledních dnech výrazně zhoršuje,“ řekl Prymula. Zároveň upozornil, že vysoký nárůst pozitivních je zejména mezi seniory.

Vláda pro seniory podle ministra představila model, který vychází z toho březnového. „Posíláme specializovaný tým z Těchonína, který kontroluje dodržení opatření. Ne vždy jsou adekvátním způsobem dodržována, nezřídka dochází ke křížení takzvaného čistého prostoru s negativními lidmi a prostoru s pozitivními. Pak dochází k další nákaze,“ popsal.

Do Letňan zamíří prvních 600 lůžek

V pondělí měla podle Prymuly být podepsána smlouva s firmou Linet, která má dodat českým nemocnicím 4 tisíce lůžek. Vláda zaslala Linetu poptávku ve středu večer. „V horizontu několika týdnů by měla být celá dodávka realizována s tím, že první lůžka, kterých bude přes 600, by měla být dodána bezprostředně po podpisu smlouvy, aby jimi mohla být vybavena nemocnice v Letňanech,“ popsal. Lůžka ve státních zásobách podle něj neodpovídají standardům.



Co se týká plošného testování, vláda jedná o tom, kdo se úkolu zhostí. Diskuze vede zejména s praktiky, ale i zubními lékaři. „Potřebujeme to postavit tak, aby byl projekt životaschopný. V první etapě to nebude tak masové jako na Slovensku, které chce ve dvou vlnách protestovat celou populaci,“ popsal ministr. Označil za nutné nejprve zjistit rozdíly mezi jednotlivými testy.

Jako první budou pravděpodobně na řadě regiony jako Karvinsko či Uherskohradišťsko nebo tři zařízení sociální péče ve Středočeském kraji a Praze. „Až budeme mít jistotu, že záchytnost v modelu je taková, jakou chceme mít, tak bychom šli do plošnějšího schématu s tím, že určitě nepůjdeme do modelu, kdy bychom protestovali kompletně celou populaci,“ řekl ministr.

„Nacházíme se v době enormního exponenciálního růstu. Kapacita zdravotnických zařízení by mohla být přetížena,“ zdůraznil. Jakmile dojde ke stabilizování křivky, některé nerizikové provozy a kultura bude moct být v omezeném módu spuštěna, slíbil.

Kvůli stoupajícímu počtu nově nakažených platí od středy v celém Česku zpřísněná protiepidemická opatření. Všechny školy od základních po vysoké přešly na distanční výuku kromě tříd pro děti se speciálními potřebami.

Uzavřeny jsou restaurace, bary, kluby, zakázány jsou kulturní i sportovní akce. Shromažďovat se lidé mohou maximálně po šesti. Od pondělí platí restrikce také pro svatby a pohřby, konat se mohou jen s omezeným počtem účastníků, podle vládních opatření jich může být nejvíce 30.

Minulý týden Prymula a premiér Andrej Babiš uvedli, že protikoronavirová opatření se budou postupně uvolňovat podle toho, jak se podaří snížit takzvané reprodukční číslo, které popisuje průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného.

V pátek se podle epidemiologů dostalo reprodukční na 1,4 z 1,5 předchozí víkend. Prymula zároveň uvedl, že nakažení koronavirem budou přibývat ještě deset dní až dva týdny, tedy do konce října. Poté by mohlo podle něj mohlo jít o takzvaný udržovací režim.

15. října 2020