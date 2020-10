Vláda kývla na schodek 320 miliard. V rozpočtu není konec superhrubé mzdy

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Na pondělním jednání kabinetu prošel také rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, pomoc cestovnímu ruchu a změna insolvencí. Například podnikatelům, kteří se pro omezení dostanou do obtíží, chce balíček ministerstva spravedlnosti odložit povinnost podat na sebe insolvenční návrh.

„Vliv omezení přijatých orgány veřejné moci v boji s novým koronavirem se bezpochyby projevuje i na ekonomické situaci lidí a podnikatelů v České republice,” konstatovalo ministerstvo v předkládací zprávě svého návrhu, který na pondělním jednání schválila vláda.

Balíček záchranných opatření lex covid justice II má u již běžících oddlužení rozšířit okruh skutečností, při kterých nebude možné zrušit schválené oddlužení. U reorganizací zase chce prodloužit možnost přerušit plnění reorganizačního plánu bez hrozby přeměny reorganizace v konkurz.

Podnikatelům, kteří se kvůli vládním opatřením dostali do dočasných finančních potíží, se pak odkládá povinnost podat na sebe insolvenční návrh. Ministerstvo žádá, aby zákonodárci návrh zákona přijali v režimu stavu legislativní nouze.

Kromě insolvencí se kabinet v pondělí zabýval také penězi na dopravní stavby. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), z nějž jsou financovány, bude v příštím roce hospodařit se 127,5 miliardami korun. O schválení rozpočtu SFDI informoval na twitteru vicepremiér Karel Havlíček.

Fond letos po posílení rozpočtu hospodaří s celkem 124 miliardami korun, původně se počítalo s 87 miliardami korun. V příštím roce by největší část peněz měla směřovat na dálniční a silniční stavby, Ředitelství silnic a dálnic by podle návrhu ministerstva dopravy mělo hospodařit s přibližně 61 miliardami korun. Rozpočet Správy železnic by měl činit zhruba 53,7 miliardy korun. Další zdroje jsou určeny například pro vodní cesty a další infrastrukturu.

V příštích letech by se rozpočet fondu měl ještě dále navyšovat, resort si od dopravních staveb slibuje, že se stanou impulsem pro ekonomiku v krizi. Původní návrh ministerstva dopravy předběžně počítal se 147 miliardami korun pro rok 2022 a se 168,5 miliardami korun o další rok později.

Stát zároveň počítá v příštích letech s výrazným čerpáním peněz z evropských fondů, konkrétně v řádu desítek miliard korun. Resort dopravy hodlá využít peníze z tzv. plánu obnovy, v rámci něhož má Evropská unie pomoci restartu českému hospodářství po koronavirové krizi.

Další hospodářskou pomoc vláda v pondělí přiklepla sektoru cestovního ruchu. Cestovní kanceláře dostanou za extrémně slabou sezonu od státu 500 milionů korun, požadovali však více než 3,5 miliardy (více čtěte zde: Méně než hoteliéři a autobusáci. Cestovky čekaly víc než půl miliardy).