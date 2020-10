Další dny rozhodnou o Vánocích, zůstaňte doma, vyzval premiér Babiš

„Ve středu, pravděpodobně ve středu, se rozhodne, zda ta opatření, která vláda přijala, jestli fungují. Jestli se nám podaří zbrzdit ten obrovský nárůst pandemie, nebo budeme muset přemýšlet o dalších opatřeních,“ řekl Babiš. „Rozhodne se, jak to bude dál, jak to bude na Vánoce. Všichni bychom si přáli, abychom měli alespoň trochu normální Vánoce. Já v to pevně věřím. Je to na nás,“ dodal.

Andrej Babiš @AndrejBabis Vážení a milí spoluobčané, obracím se na vás s prosbou. Zůstaňte doma. Můžete tím zachránit lidské životy https://t.co/7XYWDlHXEN oblíbit odpovědět

Obdobně jako ve čtvrtek ministr zdravotnictví Roman Prymula vyzval v neděli Babiš občany, aby zůstali doma. „Já vás prosím, zůstaňte doma, zůstaňte s rodinou. Pokud můžete, pracujte z domu,“ apeloval.

„Nejdůležitější je nemít ten kontakt, to znamená nikam nechodit, necestovat, být s rodinou, a když jste s rodinou, tak vlastně nepotřebujete ani tu roušku,“ dodal.



Babiš několikrát zdůraznil, že tento týden bude klíčový. „A proto vás prosím všechny zůstaňte doma, skutečně tím můžeme zachránit lidské životy. Jděte jenom do práce, pokud opravdu musíte, pokud někdo je home office, tím líp, na nákup, zařídit jenom neodkladné věci a potom domů,“ doporučil. „A můžete chodit o přírody, to je jasný, já jsem taky včera byl v parku,“ poznamenal.



V souvislosti s vážností situace vyjádřil údiv nad nedělní demonstrací v centru Prahy, kde se poprali chuligáni s policií. Podotkl, že vláda přidělila půl miliardy korun všem sportovním klubům a z toho na fotbal šlo zhruba 200 milionů.



Premiér mimo jiné poděkoval všem, kteří si do mobilního telefonu stáhli aplikaci eRouška. Tato aplikace má už podle něj 1,23 milionu stažení a za týden přibylo 580 tisíc jejích uživatelů. Děkoval všem zdravotníkům i hygienikům.

„Budeme bojovat za každý život, chceme ochránit každý život,“ ujistil Babiš. V nemocnicích je nyní podle jeho údajů hospitalizováno kvůli covidu 3 519 lidí a z toho 541 leží na jednotkách intenzivní péče.

Vláda minulé pondělí s účinností od středy 14. října již omezila shromažďování na maximálně šest osob a mělo by to platit do 3. listopadu, kdy má skončit nouzový stav. Rozhodla také, že od středy se budou na zastávkách hromadné dopravy povinně nosit roušky. Zakázala například také pití alkoholu na veřejně přístupných místech.

Zavření obchodů před Vánocemi nehrozí, řekl Havlíček

Také ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček v Otázkách Václava Moravce uvedl, že nás čeká v následujících dnech klíčové období. Nicméně podle něj se vláda nechystá v předvánočním období zavírat obchodní centra a obchody.

Kabinet však nastaví potřebná opatření, která sníží riziko šíření nákazy, budou týkat rozestupů, dezinfekce nebo počtu lidí v jednotlivých obchodech, nastínil Havlíček v Otázkách. Dodal, že jeho rezort chystá scénáře opatření do konce roku s různými variantami podle epidemiologické situace.

„Aby nenastala třetí vlna, musíme řešit předvánoční období. Potřebujeme, aby se utrácely peníze v maloobchodě a potřebujeme, aby to splňovala určitá hygienická kritéria. Každopádně nechceme uzavírat obchodní centra a obchody,“ řekl ministr.

Opatření podle něj začnou platit v momentě, kdy vláda bude znát výsledky dosavadních opatření a vývoje pandemie. „A podle situace budou méně přísná nebo více přísná,“ dodal.