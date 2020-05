Nákup knih přes e-shopy stoupl, knihkupci kvůli viru i tak bojují o přežití

Na podporu knihkupců vznikla také akce Staň se hrdinou - Zachraň knihkupectví, která má pomoci knihkupcům, jejichž tržby se nyní pohybují jen zhruba na polovině obvyklých objemů.

Kvůli zavřeným kamenným knihkupectvím se do popředí dostaly hlavně e-shopy. „Nákup knih přes e-shopy v období nouzového stavu narostl o desítky procent. Některé e-shopy zaznamenaly dokonce až osmdesátiprocentní nárůst. Tento skok ovšem nepokryl ani zdaleka ztráty, které utrpěla kamenná knihkupectví a velké řetězce, jejichž onlinové nákupy před tím představovaly 10-15 procent celkového obratu,“ uvedl Zdeněk Novák, ředitel marketingu Euromedia. Podotkl, že vzrostl zájem zejména o audioknihy.

Větší zájem o audioknihy i e-knihy potvrzuje ze strany Čechů také Zuzana Kadecká, oblastní manažerka knihkupectví Martinus.cz. „V porovnání s běžným obdobím stoupl prodej e-knih a audioknih na stažení v řádech desítek procent. Zákazníci více využívají tento způsob čtení, který je rozhodně bezpečnější. Zároveň si e-knihy rozhodli koupit i zákazníci, kteří běžně elektronické knihy nečtou,“ podotkla.

Nárůst prodeje na e-shopu zaznamenalo i knihkupectví Knihy Dobrovský. „Na našem e-shopu je velmi oblíbená možnost osobního odběru na prodejnách, která v tento čas logicky nebyla možná. Mnoho zákazníků tedy poprvé vyzkoušelo dodání knížek až domů. Stále často převládá tradice, kdy zákazník vyžaduje důkladnou prohlídku knížky a často nevěří, že jim domů přijde bezvadný kus,“ doplnil Adama Pýcha, marketingový ředitel Knihy Dobrovský.

Knihkupectví Kosmas zaznamenalo podle obchodního ředitele Ctirada Fuchse v průběhu března a dubna na svém e-shopu nárůst objednávek oproti stejnému období loni o více než 100 procent.

Zájem byl o nekonfliktní témata

Podle Nováka lidé nakupovali zejména uklidňující čtení s nekonfliktními tématy, ženské romány a ezoterické a motivační tituly. Největší bestsellerem se stránkách Martinus.cz stal román Radky Třeštíkové Foukneš do pěny.

„Za období karantény bylo několik velmi zajímavých a silných titulů. Zákazníci vyhledávali humor a napětí, které často přechází až do hororu. Právě v hororu se v poslední době objevil fenomén v podobě autorky Darcy Coates, která píše nejen o strašidelných domech. Její novinka Přízraky domu Carrowů se držela a stále drží v našich bestsellerech. Humor byl zastoupen titulem Jeho banán,“ uvedl Pýcha.

Z knížek, které se věnují pandemiím, v prodejích podle něj narostl primárně titul Bledý jezdec. Publikace pojednává o pandemii Španělské chřipky. V souvislosti s epidemií koronaviru Češi projevili zájem i o takové tituly. „Nebylo tolik výrazné jako v některých jiných zemích. Mor Alberta Camuse se ale prodával i u nás. Velký zájem je o knihy domácích autorů Doba koronavirová a Za oknem,“ doplnil Fuchs.

Epidemie koronaviru však knihkupectví poznamenala, i když lidé nakupovali přes e-shopy. Tržby knihkupectví se nyní pohybují v průměru okolo 50 až 70 procent obvyklých obratů.

Například ředitel marketingu Euromedia předpokládá ztráty mezi 15 až 25 procenty.

Staň se hrdinou!

„Ztráty budou výrazné, museli jsme nejen uzavřít všechna naše knihkupectví, ale jako distributor jsme přišli i o možnost dodávat knihy a další zboží do celé sítě knihkupectví v republice. Konečné ztráty ještě nemáme zcela vyčíslené, ale pokles obratu za toto období je v řádu desítek milionů korun a tedy i ztráta bude velká,“ popsal Fuchs.

Seznam prodejen, kde mohou čtenáři nákupem knih podpořit svého oblíbeného knihkupce, a katalog knižních titulů se nachází na webových stránkách www.zachranknihkupectvi.cz. Společnost Euromedia group vytiskla dva miliony katalogů s vybranými knižními tituly, jež doručí do poštovních schránek stejného počtu domácností.



Na pomoc knihkupcům vznikla iniciativa, za kterou stojí Euromedia Group a podporuje ji i Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Akce má název Staň se hrdinou – Zachraň knihkupectví.

Do akce se zapojili i nakladatelé, kteří vybrali ze své produkce 80 nejúspěšnějších titulů, u kterých očekávají velký zájem čtenářů. Právě u těchto knih se vzdali části svého zisku ve prospěch knihkupců, ti z každého prodaného výtisku získají 10 korun navíc.

„Začali jsme tím, že jsme vybrali top tituly z naší produkce a poté oslovili i další nakladatele, kteří se k nám ochotně připojili, protože všichni vnímáme současnou kondici knihkupectví jako bídnou a státem zanedbanou. Je proto potřeba knihkupcům podat pomocnou ruku, a to nejen vylepšenou marží, ale především kampaní, kterou si sami dovolit nemohou. Toto gesto může v kombinaci se zvýšenou zákaznickou aktivitou knihkupectví opravdu zachránit,“ uvedl Zdeněk Novák, ředitel marketingu Euromedia.

Svaz českých knihkupců a nakladatelů také požádal ministryni financí Alenu Schillerovou o osvobození knih od DPH, zatím do konce roku 2021. DPH na knihy nyní činí deset procent. V případě osvobození od DPH by podle předsedy Svazu Martina Vopěnky šlo o opatření spravedlivé a sociální, které by zároveň utlumilo tlak na zvyšování cen v důsledku poklesu počtu vydaných výtisků. Spravedlivě by se rozložilo mezi knihkupce, distributory i nakladatele a pomohlo by i autorům.

Už koncem dubna zástupci SČKN, který sdružuje více než 150 velkých i malých knihkupců a nakladatelství, apelovali na vládu, aby se knižnímu trhu dostalo pomoci a podpory úměrné jeho významu pro společnost. Knižní trh podle nich ztratí až tři miliardy. Po vládě proto chtějí miliardu korun, která by měla oboru pomoci. Ministr kultury Lubomír Zaorálek tehdy uvedl, že na malé nakladatele myslí v záchranném balíčku, který předložil vládě.

Z poslední zprávy o českém knižním trhu, kterou svaz vydal, vyplývá, že Češi v roce 2018 utratili za knihy 8,3 miliardy korun včetně DPH, tedy o 250 milionů korun meziročně více.