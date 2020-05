POLITICKÝ DIÁŘ: Jandák za ANO vyzve Štěcha o Senát

Pelhřimov je město v jihočeské části kraje Vysočina, které proslavila hláška z filmu Vesničko má středisková. V roli svérázného lékaře ji pronáší Rudolf Hrušínský k hospodskému Bedřichovi v podání Jiřího Líra. „Tak víš co? Jeď do Pelhřimova, prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš.“ Kouzlo jí dodává fakt, že ve zmíněném městě žádné krematorium nestojí. Zato se tam na podzim nejspíš odehraje jeden z nejzajímavějších soubojů o křeslo v Senátu. Klidně by se dal nazvat Bitva tří socanů.