Konec Senátu a volby naráz. Odborář Dufek chce kvůli pandemii změnu ústavy

Podle Dufka není možné počítat s tím, že se česká ekonomika okamžitě po ukončení nouzového stavu a mimořádných vládních opatření začne rozvíjet. Její restart bude proces na několik let, řekl Dufek pro odborový web.

Na nastalou situaci by Česko mělo reagovat změnami ve třicet let staré ústavě, tvrdí odborový předák. Dufek navrhuje, aby se všechny volby (parlamentní, krajské i obecní) sjednotily do jednoho termínu.

Dosavadní systém, kdy jsou volby téměř každý rok, podle něj vede k tomu, že lidem zevšedněly a k urnám tak nemají potřebu chodit. Dufek tvrdí, že pro volby v jednom termínu hovoří i to, že by se sjednotilo politické zastoupení na všech úrovních, a také by se ušetřily peníze.

Další krokem k reformě ústavy by podle předsedy Asociace samostatných odborů (ASO) mělo být zrušení Senátu. Dufek, který se nijak netají tím, že je jeho dlouholetým odpůrcem, tvrdí, že Senát není pojistkou demokracie, ale naopak její brzdou.

Odlišná politická reprezentace v obou komorách Parlamentu ČR, která se mezi sebou hádá o podobu jednotlivých zákonů, podle něj vede jen k destabilizaci společnosti.

Odškodnění pro všechny

Předseda odborů také kritizuje, že v době, kdy na koronavirus v Česku umírají první pacienti, pravicoví politici řeší jen odškodňování OSVČ. Podle Dufka to pro ně není dobrá vizitka, náhrady škod by se měly řešit až po konci pandemie a to rovnou pro všechny občany.

„Škody neutrpěli jen podnikatelé či OSVČ, ale také běžní občané, kteří chodí do práce, a kde továrny či provozy, v nichž pracují, byly najednou zavřeny. Není přece možné, abychom v naší společnosti rozdělovali občany na zaměstnance a na OSVČ,“ myslí si Dufek.



Na hodnocení opatření současné vlády je podle Dufka příliš brzo. Za její selhání však označil to, jak se koronavirus rozšířil v domovech pro seniory.