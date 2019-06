Meteoroložka: Vzduch z Afriky je tak suchý, že silné bouřky nepřijdou

Jsou aktuální vedra z meteorologického pohledu něčím specifická?

Vlny veder se u nás častěji objevují v červenci a srpnu, to že teploty v červnu přesahují třicet stupňů není až tak neobvyklé. Nicméně očekávaná maxima 33 až 37 stupňů Celsia v Čechách už jsou poměrně výjimečná. Očekáváme, že na mnoha stanicích padne teplotní rekord. Ještě uvidíme na kolika stanicích to bude.

Už noc na středu byla výjimečně teplá. Na dvaceti čtyřech stanicích jsme zaznamenali tropickou noc, to znamená, že teplota neklesla pod dvacet stupňů. Zhruba na čtyřiceti procentech stanic, které měří alespoň třicet let padl rekord nejteplejší noci pro 26. červen. Tropická noc byla mimo jiné v Liberci, Teplicích, nebo Ústí nad Labem a také v Praze, a to i v Klementinu, kde byla nejnižší noční teplota 22,7 stupně Celsia.

Předpověď teplot pro středu 26.6. 2019.

Kdy se ochladí?

Očekáváme, že dnešek by měl být nejteplejší. Během noci na čtvrtek by měla přejít nad naším územím studená fronta, která přinese ochlazení. Zítra (ve čtvrtek) už nebude v platnosti výstraha pro vysoké teploty. Očekáváme, že se teploty budou pohybovat od 26 do 30 stupňů. Na jihu a na jihovýchodě území by mohlo být až 32 stupňů.

Jak aktuální horká vlna vznikla?

Od jihu z Afriky proudí hlavně do jihozápadní a aktuálně i střední Evropy horký vzduch. Saharský vzduch je také hodně suchý. U nás se čeká teplota kolem 35 stupňů, ale ve Francii nebo ve Španělsku bude vlna veder ještě výraznější, tam se očekávají teploty i kolem čtyřicítky.

Už dnes je nad Beneluxem studená fronta, která by měla přecházet nad střední Evropou během noci na čtvrtek. Teploty by tak měly klesnout i v Německu a Polsku, kde je dnešek také nejteplejším dnem z tohoto týdne.

Ve Francii ale přijde ochlazení pravděpodobně až během víkendu, ve Španělsku zůstanou teploto na úrovni čtyřiceti stupňů i na začátku příštího týdne. Při postupu se totiž bude studená fronta rozpadat a na jih Evropy zřejmě vůbec nedorazí.

Objeví se nad naším územím také saharské písky, které občas horký vzduch z Afriky doprovázejí?

V tomto případě by se u nás saharské písky objevit neměly. Záleží na rozložení tlakových útvarů, které tentokrát neodpovídají tomu, že by se u nás pouštní prach mohl objevit.

Bývá obvyklé, že s ochlazením po vysokých teplotách přicházejí také bouřky. Tentokrát ale výrazné deště meteorologové neočekávají, jak je to možné?

Je to taková zvláštnost. Studená fronta, která bude nad našim územím přecházet je sice docela výrazná z hlediska rozdílů teplot, ale vzduch je tak suchý, že silné deště neočekáváme. Počítáme jen s výjimečnými přeháňkami a bouřkami. Největší pravděpodobnost deště je na severovýchodě našeho území hlavně během noci a čtvrtečního rána, ale oproti většině studených front, na kterých prší, je tato fronta spíše takovou frontou „nasucho“.

Rekord pro Prahu na 26. června V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 1935 (37,2 stupně Celsia) a nejnižší v roce 1923 (7,4 stupně Celsia).

S vysokými teplotami bývá spojen také vznik přízemního ozónu, jak to vypadá tentokrát?

To uvidíme podle dnešního vývoje, v pondělí byly koncentrace přízemního ozónu mírně zvýšené, včerejšek ale nebyl až tak výrazný a to hlavně díky jihovýchodnímu větru, který zlepšoval rozptylové podmínky a díky tomu ozón nevystoupal na vysoké hodnoty. Dnes předpokládáme, že jeho koncentrace mírně zvýšené budou. Případná smogová situace se vyhlašuje, pokud hodinová koncentrace dosáhne 180 mikrogramů na metr krychlový. Pokud by k tomu došlo, vydá ČHMÚ výstrahu.

Pro koho je zvýšená koncentrace ozónu nejnebezpečnější?

Přízemní ozón je škodlivý hlavně pro osoby s respiračními onemocněními. Je to přece jenom letní forma smogu. Ozón je škodlivý mimo jiné také pro rostliny.