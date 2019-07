Kvůli riziku požárů si Pražané v parcích nezapálí, strážníci zatím nepokutují

Na Petříně v pondělí dopoledne vzhledem k úmornému vedru moc lidí není. Někteří přicházejí na rozhlednu, jiní jen tak odpočívají. Ve stínu pod stromy sedí dva starší muži a pokuřují, na lavičce o kousek dál si několik hlučných cizinek zapaluje cigarety. Na trávě se opaluje parta mladých lidí, kteří si volný den užívají s pivem a cigaretou.

Ani jeden z nich netuší, že dělají něco, co se v parku nyní nesmí. Kouří. Od neděle až do odvolání platí totiž v Praze opatření, které má zabránit vzniku požárů, a to zahrnuje i zákaz kouření v parcích.

O nařízení města ví ale jen málokdo. „O tom slyším poprvé. Nestačí, že už nám zakázali kouřit v hospodách?“ ptá se překvapeně jeden z kouřících lidí, kteří se přišli na Petřín ukrýt před rozpáleným betonem velkoměsta.

Vzhledem k tomu, že porušuje nařízení, nechce, aby redakce zveřejnila jeho jméno. Omezení je součástí nařízení, které zakazuje v metropoli rozdělávat ohně v místech, kde je zvýšené riziko vzniku požárů.

Kromě táboráků v parcích, lesích, polích či zahradách nesmějí lidé zapalovat lampiony, dělat ohňostroje, odhazovat nedopalky, hořící předměty a ani kouřit. Na rizikových místech lze kouřit jen elektronické cigarety. Lidé také nesmí odebírat vodu z nádrží určených pro hašení.

Nařízení města bude platit až do odvolání. Magistrát jej automaticky vydává na základě výstrahy z ČHMÚ, který hodnotí stupeň míry rizika vzniku požáru.

Zákaz je spíše preventivní

Ohně vzniklé od cigaret odhozených do odpadků či suchého porostu řeší hasiči pravidelně. „Od nedopalků cigaret vznikají požáry, v suchých dnech zaznamenáváme drobný nárůst,“ říká Martin Kavka, mluvčí pražských hasičů. Kavka upozorňuje, že se nejedná o žádné dramatické zvýšení, které by se nějak promítlo do statistik. V průměru hasiči řeší pět až šest požárů za den.

Zákaz je tedy spíše preventivní. „To nařízení funguje a je důležité proto, aby nehořelo víc,“ vysvětluje. Problematické ale nejsou jen parky a lesíky. Hasiči řeší například i požáry vzniklé od odhozených cigaret z aut do trávy u cesty.

Jak ale Kavka dodává, zjistit, zda za požár travního porostu může nedopalek cigaret z auta, je téměř nemožné. Naštěstí požáry travního porostu bývají většinou beze škody.

Meteorologové upozorňují, že samotný vznik požárů není tím největším problémem. Výstraha znamená, že vznikly podmínky, kdy se v přírodě snáze oheň šíří. K vyhodnocení nebezpečí sledují meteorologové proto nejen dlouhé období bez deště a horké teploty, ale také vlhkost vzduchu či rychlost větru, který přispívá k tomu, že by se požár mohl rychle šířit.

Ani déšť automaticky neznamená, že výstraha pomine. „Ze současných bouřek jsou srážky hodně lokální a často se to zlepší třeba jen na jeden den,“ říká Janek Doležal z Českého hydrometeorologického ústavu.

V současné době je index rizika v Praze na čísle čtyři, tedy druhém nejvyšším. Předpověď na dnešek je v tomto ohledu pro Prahu podobná. Do konce týdne by nemělo ani moc pršet.

Výstraha a s ní spojené nařízení o zákazu rozdělávání ohňů ale i kouření v parcích zatím proto platí. „Vzhledem k přetrvávajícímu suchu a nepříznivé předpovědi srážek bude pokračovat na našem území zvýšené riziko vzniku a šíření požárů,“ píše ČHMÚ na svých stránkách. Loni v létě trval zákaz rozdělávání ohňů tři týdny.

Na pokuty dojde jen výjimečně

Dodržování má na starost městská policie, ale protože se nejedná o vyhlášku, nýbrž o nařízení, na místě strážníci nemohou lidem uložit pokutu. „My jako městská policie zjištěný přestupek můžeme oznamovat příslušnému správnímu orgánu,“ říká mluvčí městské policie Michaela Teplá, která dodává, že se provinění snaží řešit zdravým rozumem. „Lidé o tom zatím neví, protože je nařízení v platnosti od neděle, takže je většinou strážníci upozorňují,“ dodává.

Pokud už se tedy přestupek k úředníkům na magistrát dostane, může kuřáka čekat nepříjemná pokuta. „Sazby jsou až do výše sto tisíc korun, ale posuzuje se to jednotlivě, ale těch případů jsou jen jednotky ročně,“ říká Tadeáš Provazník, mluvčí pražského magistrátu. Nařízení se vztahuje i na velké akce, které se v parcích konají.