Učím lidi, jak ledová voda zlepší tělo i mysl, říká kouč Pavel Stuchlík

Od cyklistiky přes obchodování až po mentorování lidí. Na váš věk to zní až nepochopitelně.

To je všechno evoluce, už odmala jsem se věnoval cyklistice, díky rodičům jsem dostal příležitost studovat v USA a také podnikat. Na prahu osmnácti let jsem začal obchodovat mezi čínskými prodejci Alibaba a eBay.com v oblasti, která mi byla blízká. Kupoval jsem komponenty na karbonová kola, kompletoval je a prodával v Česku, tehdy tady nic podobného nebylo. U toho jsem se ale nechtěl vzdát závodění, nakonec toho bylo tolik, že přišla chronická únava, deprese.