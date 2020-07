Jak dlouho v žaludku zůstává knedlo vepřo nebo míchaná vejce

, aktualizováno

Trávicí soustava našeho těla si nakonec většinou dokáže poradit se vším, co jí připravíme. Některé potraviny jí při trávení nedělají žádný problém, s jinými se musí zabývat i několik hodin. Přitom to není tak jednoduché, že zelenina a ovoce jsou stravitelné téměř okamžitě a u zpracovaných potravin to trvá podstatně déle. Existují paradoxy, které vás jistě překvapí.