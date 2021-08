Konec testování přes obrazovku. Není to podle zákona, říká Vojtěchův úřad

„Provedení samotestu na covid-19 pod vzdáleným dohledem zdravotníka je, podle platných právních předpisů, testem provedeným laickou osobou. Z tohoto důvodu ji nelze považovat za zdravotní službu dle zákona,“ uvádí resort ve svém stanovisku k online testování.

Podle něj tak výsledky takového testování nemohou být vloženy do národního informačního systému ISIN. Výsledky se nemohou uznat ani pro vytvoření evropského covidpasu, který lidé potřebují například pro cestování, nebo při využití různých služeb.

„Samotest je v současné době podle platného mimořádného opatření uznatelný pouze pokud je provedený na místě, například před vstupem na akci, a platí jednorázově pro tuto příležitost,“ dodává ministerstvo.

Odborníci ministerstva zdravotnictví otázku online testování řešili v pátek v reakci na to, že se v týdnu objevily nabídky online antigenního testování. Jednalo se například o projekt Test do kapsy. Češi se díky němu mohli otestovat kdekoli na světě. Výsledky takového testování jsou ovšem nyní k ničemu.

„V testování online není rozdíl“

„V tuto chvíli je názor odborníků ministerstva takový, že hodnotí kladně snahu těchto provozovatelů o zavádění nových technologií do zdravotnictví, ale tyto kroky nesmí jít proti stávající legislativě,“ dodává resort ministra Adama Vojtěcha.

Stanovisko ministerstva zdravotnictví se společnosti Test do kapsy nelíbí a nesouhlasí s ním. „Poskytování zdravotních služeb je v rámci platné právní úpravy definováno velice široce a námi realizovaná aktivita do této definice plně spadá. Žádný právní předpis nestanovuje, jak velké musí být fyzické zapojení lékaře do provedení odběru, aby se jednalo o test provedený zdravotnickým odborníkem,“ uvedla mluvčí Lenka Angelika Tichá.

„Pokud povaha samotného testu umožňuje tento způsob odběru vzorku a jeho vyhodnocení lékařem pomocí videohovoru, a lékař je ochoten na sebe přijmout odpovědnost za správnost výsledku, pak se bez dalšího jedná o stejnou situaci, jako by lékař daný test sám fyzicky provedl. Z praktického i právního hlediska zde není žádný rozdíl,“ dodala s tím, že neosobní provedení testu je podle ní nejlepší a nejbezpečnější variantou s ohledem na riziko přenosu nemoci.

V zahraničí běžná praxe

Problematika samotestů se řešila nedávno, a to v souvislosti se společností RegioJet. Ta nabízela, že se turisté otestují sami a lékař je kontroluje přes video. Negativní potvrzení člověk dostane v e-mailu. Testování zajišťovala pražská firma Doktor na telefonu. Tehdy ministerstvo Radiožurnálu uvedlo, že takový způsob testování pro cestování je neakceptovatelné.

Společnost Doktor na telefonu uvedla, že online testování je přitom běžné například v Německu, Francii či ve Velké Británii.

„V absenci konkrétní legislativy ČR pro telemedicínu je proces videotestování od začátku navržen v souladu s Doporučenými diagnostickými a terapeutickými postupy pro telemedicínu pro všeobecné praktické lékaře, dle Společnosti všeobecného lékařství. Tyto doporučené postupy jsou v podstatě jediným záchytným bodem pro lékaře, kteří chtějí v rámci distanční péče praktikovat telemedicínu,“ vysvětlil Marek Chatrný, jednatel společnosti Doktor na telefonu.