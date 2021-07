Testování na covid už stálo pojišťovny miliardy, je dražší než očkování

Čísla ale ještě nejsou konečná a budou o něco vyšší, neboť pojišťovny vyplácejí příspěvky zpětně a postupně. „K 14. 7. 2021 VZP vyplatila OSVČ a zaměstnavatelům na příspěvcích v rámci podpory provádění samoodběrových testů covid-19 zhruba 309 milionů korun,“ říká Iwona Navrátilová z tiskového oddělení Všeobecné zdravotní pojišťovny.

I jinde jdou náklady pochopitelně do milionů. Například Zaměstnanecká pojišťovna Škoda zatím zaplatila jako příspěvky na testy ve firmách 16,2 miliony korun. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna uhradila doposud firmám 71 milionů korun, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 55 milionů korun, Vojenská zdravotní pojišťovna zatím 42,4 a Oborová zdravotní pojišťovna 38 milionů korun.

Firmy na testy doplácely

Čísla jsou i tak ve srovnání s náklady na kompenzační programy pro zavřené provozy relativně nízká, jen podpora mezd formou Antiviru stála přes 40 miliard. Je třeba ale dodat, že pojišťovny na testy ve firmách ze zákona přispívaly 60 korun na test maximálně čtyřikrát do měsíce, a to od začátku testování v březnu až do konce letošního června. Povinnost testování se netýkala lidí na home office, s prodělanou nemocí či očkováním.

Firmy měly ale mnohdy potíže vejít se do cenových limitů a na testy doplácely. Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR dvě pětiny firem za samovyšetřovací testy platily přes 100 korun za kus, což je výrazně více, než kolik na testování dostávaly od státu.

Jako takové bylo letošní opatření o povinném testování ve firmách podle řady odborníků rozumné. „Bylo to velmi důležité opatření a přispělo k tomu, že jsme teď v docela dobrém stavu,“ domnívá se imunolog Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Nutnost podzimního testování podle něj bude záležet na tom, na jaké úrovni bude v září kolektivní imunita. „Pořád doufám, že do té doby výrazně pokročí očkování,“ říká. Nyní je nutné zaměřit se na proočkovanost.

O tom, zda se bude testovat povinně ve firmách opět na podzim, zatím rozhodnuto není. „Očekáváme, že pokud by se vláda rozhodla opět v testování opřít o kapacity podniků, bude jim na testy přispívat, jak avizoval ministr zdravotnictví,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Podle Hospodářské komory by měly být povinné testy v práci v případě, že za ně budou zodpovědní sami zaměstnanci.

Test jako vstupenka

V pondělí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) oznámil, že od září nebudou zdarma testy na covid, které lidé potřebují k návštěvě kulturních akcí, restaurací či k cestování. „Pokud nedosáhneme kolektivní imunity, ani testování nám dlouhodobě nepomůže,“ uvedl Vojtěch a doplnil, že testování není prevencí, pomáhá s odhalováním pozitivních případů. Důvodem je zejména to, že existuje levnější varianta prevence, a tou je očkování.

Podle Svazu zdravotních pojišťoven mohou být náklady systému veřejného zdravotního pojištění na testování na covid-19 za jednoho člověka ročně až 25 tisíc korun, což je 12krát více, než kolik stojí očkování proti této nemoci.

O tom, že testování veřejnosti není levné, svědčí i čísla. Dobrovolné antigenní testy mohli lidé podstoupit od období loňských Vánoc. Od června je rovněž možné zdarma absolvovat přesnější PCR test.

Pojišťovny ve svých údajích nejsou schopné rozlišit, zda jde o testy indikované lékařem, nebo ty dobrovolné. Pro ilustraci například VZP od prosince 2020 do dubna 2021 vypočítala náklady na testování PCR testy na covid-19 v částce 1,7 miliardy korun. Za stejné období byly náklady na testování antigenními testy na covid-19 ve výši 1,9 miliardy korun, ale je třeba dodat, že část roku lidé nikam moc kvůli lockdownu nechodili, a tak testy příliš nepotřebovali.