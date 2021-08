Testování za své, nebo dvě miliardy na úkor pojišťoven. Ještě se nerozhodlo

„Zatím platí, že by si to lidé měli platit sami. Rozhodnutí padne na první vládě po prázdninách, to znamená 16. srpna,“ řekl mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl.

Mimořádné opatření ministerstvo zdravotnictví zatím nevydalo. Odůvodňuje to nejasnou ochotou hlasování i nepředvídatelnou epidemickou situací, která bude za měsíc.

„Souvisí to s tím, že čekáme, jaká bude ochota při hlasování. Ve druhé rovině samozřejmě musíme reagovat na aktuální epidemickou situaci. Nemůžeme ale reagovat měsíc dopředu. Zároveň musíme poskytnout dostatečnou dobu na případnou reakci, aby se lidi stihli připravit. Situace je ale těžko předvídatelná,“ vysvětlil mluvčí resortu.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v polovině července oznámil, že si lidé budou muset od 1. září platit ze svého testy na covid-19 v případě, že je budou potřebovat třeba pro cesty do zahraničí, nebo když půjdou do bazénu či na kulturní akci.

Testování bude ale pro určité skupiny lidí i nadále zdarma. Platit ho nebudou muset ti, kteří mají započaté očkování, ani lidé, kteří nemohou být očkováni ze zdravotních důvodů. „Pokud vejde opatření v platnost, nebude se týkat lidí, kteří ze zdravotních důvodů nemohou být očkováni. Bude se to kontrolovat podle potvrzení lékaře,“ dodal Köppl.

Dvě miliardy za měsíc

Zdravotní pojišťovny považují záměr ukončit úhradu z veřejného zdravotního pojištění za správný, a to i z toho důvodu, že všem lidem je umožněno očkování proti koronaviru.

„Z hlediska principů solidárního pojištění platí, že je již nyní očkování dostupné a je nejen nejlepší známou ochranou před onemocněním, ale také výrazně lacinější, než je dlouhodobé časté testování,“ uvedl prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR Ladislav Friedrich.

Pokud by se v plošném testování pokračovalo, mohou za každý další měsíc náklady dosahovat až ke 2 miliardám korun. „Dosud pojišťovny tyto náklady zvládají, ale všechny naše plány vycházejí z předpokladů, že se testování s dostupností vakcín rychle a významně nákladově omezí,“ dodal Friedrich.

Například Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) podle současného režimu proplácení očekává roční náklady dokonce ve výši dvaceti miliard. „Obecně finanční prostředky vynaložené za testování v roce 2021 se odhadují ve výši až 20 miliard korun,“ uvedl mluvčí VoZP Jan Mates.

Měsíčně se náklady VoZP pohybují v řádech desítek milionů korun. Nejvýše se částka vyšplhala v dubnu letošního roku, kdy náklady spojené s testy činily 135 milionů korun. V období od dubna do července pak úhrady hrazené ze základního fondu činily za jeden měsíc průměrně 105 milionů korun.

Nákladné bylo také testování zaměstnanců. „Pokud jde o náklady na testování zaměstnanců, na které VoZP přispívala z fondu prevence, pak průměrně stál jeden měsíc 13,5 milionů korun,“ dodal mluvčí VoZP Jan Mates.

Miliardy počítá i Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Ta za prvních pět měsíců roku 2021 vykazuje přes 1,3 milionu provedených PCR testů. Náklady na tento typ testování byly ve výši téměř 1,5 miliardy korun (1 458 962 262 korun).

V případě antigenního testování vykazuje pojišťovna přes 8 milionů testů (8 177 726 antigenních testů), náklady byly ve výši téměř 3 miliard korun (2 868 326 747 korun), informoval mluvčí VZP Vlastimil Sršeň.

„Testování je nákladné, před virem neochrání“

Jednotlivé pojišťovny však přes velké vynaložené prostředky budou nadále postupovat podle pokynů ministerstva zdravotnictví, jak uvedla právě Všeobecná zdravotní pojišťovna.

„VZP hradí zdravotní péči za podmínek a v rozsahu, který stanoví zákon o veřejném zdravotním pojištění a další související předpisy. Dále se bude řídit případnými aktuálními mimořádnými nařízeními vlády a ministerstva zdravotnictví,“ uvedl mluvčí VZP.

Nyní jsou ze zdravotního pojištění hrazené dva PCR a čtyři antigenní testy za měsíc. Testování ale podle ředitele Svazu zdravotních pojišťoven ČR není způsobem, jak se proti viru chránit. Náklady jsou podle něj nesolidárně rozděleny.

„Větší část občanů si ochranu před onemocněním zajišťuje očkováním s náklady cca 1 200 korun alespoň na rok, zatím co pro neočkované je tu dosud možnost se testovat dvěma způsoby až šestkrát za měsíc. To by za rok mohlo být až 25 tisíc korun, a přitom testování před nemocí s možností vážného onemocnění a samozřejmě i nákladů neochrání,“ uzavřel Friedrich.