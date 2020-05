KOMENTÁŘ: Když agendu určuje Novotný a výzvy ODS působí směšně

12:00 , aktualizováno 12:00

ODS se po posledních průzkumech preferencí začíná ptát sama sebe, co dělá špatně. Většina odpovědí naznačuje, že to přitom sama dobře ví. Nicméně do příštích voleb do Sněmovny zřejmě neexistuje nic, co by na tom mohlo něco změnit.