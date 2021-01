Prezident Zeman dostane zítra vakcínu, v nemocnici zůstane dva dny

V nemocnici by pak měl prezident nějakou dobu zůstat, přinejmenším do čtvrtka. Očkování totiž hlava státu spojila s celkovou preventivní zdravotní prohlídkou, které se pravidelně podrobuje.



Prezidenta podle jeho slov neděsí ani příklady ze zahraničí, kdy například v Norsku vyšetřují, zda ke smrti třiadvaceti lidí starších 80 let nepřispěla právě vakcína od společností Pfizer/BioNTech, která jim byla krátce před tím aplikována.

„Mně je sedmdesát šest let. Na něco umřít musím. Bylo by poněkud ironické, kdybych jako zastánce očkování na očkování zemřel. Ale já mám rád ironii, i ironii dějin. Přesto doufám, že se tak nestane,“ konstatoval Miloš Zeman.

Ten se opět vyjádřil i k postoji svého předchůdce na Pražském hradě Václava Klause, který očkování i další protivirová opatření odmítá. „Už na otázku Blesku, co bych vzkázal Václavu Klausovi, jsem odpověděl: Václave, nech se očkovat. Jinak riskuješ, že tě při tvém věku covid dožene. No, a to platí.“

Pro MF DNES pak prezident Zeman doplnil i vlastní vysvětlení Klausových postojů. „Nechci podezírat Václava Klause, že se chce zviditelnit. Spíš se domnívám, že jako často i v jiných případech, má zde odlišný názor od mainstreamu. Protože obvykle nejsem příznivcem mainstreamu, mám sympatie k nositelům odlišných názorů. I když v tomto konkrétním případě s ním nesouhlasím,“ uvedl prezident.

„Dovolte mi, abych řekl jeden silný argument. Očkování v této zeměkouli vyhubilo takové nemoci, jako je tuberkulóza, neštovice, dětská obrna a další. Čili mám plnou důvěru v očkování a pokládám odpor vůči očkování za poněkud zaostalý,“ dodal.